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Всем привет. У моего мужа есть привычка, кажущаяся многим странной и даже оскорбительной, - он смотрит порно во время секса. Я же считаю, что в этом нет ничего плохого. Сейчас объясню почему.

Мы в браке уже больше 10 лет и, конечно, наша половая жизнь далеко не такая горячая и насыщенная, как в начале романа. И частота, и качество секса за годы совместной жизни значительно упали. Да и я после двух родов набрала 15 килограммов, и из стройной красотки превратилась в "ватрушку", как говорит муж.

Пару лет назад я, начитавшись советов на форумах, предложила супругу вместе посмотреть порно. Детей отправили к бабушке, дома были одни, так почему бы и нет? Муж сначала смутился, но потом согласился и даже сам выбрал фильм, - смотрели какую-то банальщину про сантехника и милфу.

Просмотр порно должен был стать своего рода прелюдией, но когда я начала приставать к мужу, он продолжал смотреть на экран телевизора. Поначалу меня это взбесило, но когда я увидела, как сильно он возбудился, мне стало все равно. Такой эрекции у него я не видела со студенческих времен. Мы занялись сексом, во время которого он продолжал "втыкать" в экран, но муж все делал так страстно и хорошо, что я просто решила получать удовольствие.

Думала эта ночь была неким экспериментом, но вскоре он предложил мне ее повторить. А потом еще, и еще. И вот мы уже два года почти всегда занимаемся сексом под аккомпанемент порнофильмов. Иногда даже в наушниках, чтобы дети не слышали. Подруги осуждают меня, говорят, что я не возбуждаю мужа, если он не может завестись, не глядя на других голых женщин. А мне, если честно, наплевать. Пусть заводится хоть от собственного отражения в зеркале, главное, чтобы у меня был оргазм.

По мне так лучше порно во время секса, чем левая любовница. Во всех отношениях есть свои странности, у нас - такая. И меня все устраивает.