Многие люди регулярно посещают спортзал и строго ограничивают себя в еде в попытках добиться идеальной фигуры. А между тем ученые выяснили, что у людей с лишними килограммами куда более насыщенная сексуальная жизнь, чем у их худых товарищей. Почему? Разбирался "Рамблер".

Ученые с кафедры здоровья при Калифорнийском Университете Чепмана провели исследование, в котором приняли участие более 60 тысяч человек, и установили, что полные люди имеют больше сексуальных партнеров, чем люди с обычным весом. Так, для мужчин в первом случае среднее количество было 8, во втором - 6.

Доктор психологии Дэвид Фредерик , руководитель исследования, отметил, что мужчины с лишними килограммами ближе к женскому идеалу мужчины, чем представители сильного пола с недостатком веса. Так сложилось исторически, ведь от мужчин всегда требовалось быть сильными и внушительными. Поэтому полные мужчины кажутся дамам привлекательнее.

При этом важно отметить, что участники исследования не обладали чрезмерным лишним весом. Их индекс массы тела превышал нормальный лишь на несколько значений. Такое телосложение Фредерик назвал "конституцией папочки".

У женщин с повышенным индексом массы тела также больше сексуальных партнеров, чем у девушек с нормальным весом: в среднем 7 против 6. Меньше всех занимаются сексом женщины с астеническим телосложением.