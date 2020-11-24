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Секс Беременность Свадьбы

Неумолимая статистика: толстяки занимаются сексом чаще худых 

BigPicture.ru 3 часа назад
Почему толстяки занимаются сексом чаще худых
Фото: BigPicture.ru
Если вам не везет в личной жизни — срочно набирайте вес! По мнению авторитетных ученых, изучивших вопрос со всех сторон, это работает. То, что женщины считают сексуальными только стройных юношей с гибким станом — не более чем миф, который противоречит логике и фундаментальным законам природы.
Исследователи из Университета Чепмана, что в городе Ориндж, Калифорния, провели опрос среди 60 000 респондентов и выяснили: сексуальная жизнь у толстяков насыщеннее, чем у мужчин с худых или с нормальным весом. Полные представители сильного пола имеют в среднем 8 партнеров, а все остальные — 6.
Доктор психологии Дэвид Фредерик, возглавлявший исследование, считает, что успех толстяков у женщин связан с психологическими аспектами. Дамы считают идеалом массивных мужчин, так как это соответствует исторически сложившемуся образу защитника и добытчика.
Сразу следует уточнить, что в опросе не участвовали мужчины с сильными степенями ожирения. Результаты научной работы актуальны лишь для парней, индекс веса тела которых лишь на несколько позиций выше нормы. Проще говоря, сексуальными считаются у прекрасного пола в меру упитанные мужчины с небольшим животиком.
Такой тип мужского телосложения доктор Фредерик назвал «конституцией папочки». В качестве общеизвестного примера такой фигуры можно привести американского актера Зака Галифианакиса. Так что равняться нужно не на стройных атлетов, а на полноватых любителей отбивных и пивка.
Интересно, но работает это и в случае с женщинами. Команда Дэвида Фредерика определила, что слегка полные девушки также имеют больше шансов на насыщенную сексуальную жизнь, чем тощие. Правда, здесь эта особенность не так ярко выражена и соотношение не превышает 7 к 6.
Кроме исторического фактора, сексуальную привлекательность мужчин и женщин увеличивает раскованность. Люди, озабоченные своим внешним видом, как правило, более скованы, чем толстяки. Там, где худой будет сомневаться, решая достоин ли он, полный просто подойдет и познакомится. Да и времени на общение с противоположным полом у «папочек» больше, ведь они не тратят его на фитнес-клубы и пробежки.
Очень показателен опыт 44-летнего Брайана из США, ставшего звездой сайта для взрослых OnlyFuns. У этого далеко не хрупкого парня десятки тысяч подписчиков, которые не устают восторгаться его растущим как на дрожжах животом.
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Любовь , Дэвид Фредерик
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