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Секс Беременность Свадьбы

Россиянкам рассказали, как понять серьезность намерений турков 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Россиянкам рассказали, как выйти замуж за турка
Фото: depositphotos.com
В блоге "Курорты Турции" на платформе "Яндекс. Дзен" рассказали, как распознать признаки серьезного отношения восточного мужчины к девушке.
Как рассказал автор, в стране не приняты долгие романы. Если турок хочет вступить в брак, он будет очень красиво и внимательно ухаживать и быстро познакомит избранницу с родителями:

"Если в России говорят, что замуж девушка выходит за мужчину, а не за его родителей, то в Турции все наоборот. Русская девушка должна понимать, что выходя замуж, она выходит замуж за всю семью мужа".

Поэтому, по мнению блогера, россиянке нужно адаптироваться и найти общий язык с семьей мужчины:

"Иначе счастья не получится".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка рассказала, как турки относятся к русским.
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