Девушки, не избалованные вниманием, волнуются, почему мужчина не дарит подарки, ведь эта часть отношений свидетельствует о чувствах. Часто представительницы прекрасного пола, сами того не подозревая, подталкивают возлюбленного к подобной модели поведения. Прежде чем обвинять его в неискренности чувств, стоит разобраться в причинах.

Основные причины

На самом деле их много. От элементарной жадности и экономии, до простого непонимания, зачем вообще нужно оказывать подобные знаки внимания, когда и так все хорошо. Может быть и такое, что мужчина элементарно не приучен к вручению подарков, следовательно, не придает этому моменту особого значения.

Прежде чем приступить к исправлению положения, первым делом желательно понять, почему мужчина так себя ведет. Возможно, дело в одной из следующих причин:

Избранник реально не видит смысла в преподношении цветов, конфет или украшений, так как попросту считает это неважным. Психология мужчины устроена иначе, и некоторые представители сильного пола не придают значения приятным мелочам. Спутник жизни, проживающий с женщиной под одной крышей, приносит домой зарплату и считает, что его избранница сама вполне может купить себе то, что ей нужно. Поменять мировоззрение мужчины, на счету которого каждая копейка, получится, но с трудом. Как правило, даже подарки на день рождения или другой значимый праздник будут практичными, а не для души. Это может быть сковородка, что-то из мебели, словом, вещь, необходимая в быту. Возлюбленный просто не привык делать красивые жесты. В этом случае не стоит терзать себя сомнениями и грустными раздумьями типа «он меня уже не любит, как раньше». Лучше аккуратно намекнуть, что вам бы хотелось получить знак внимания в виде конкретной вещи. Возьмите в привычку чаще говорить о своих желаниях, тем более, что это не стыдно. Случается и так, что мужчина перестает оказывать знаки внимания женщинам, дарить презенты, потому что сталкивается с равнодушием в ответ. Любимая в лучшем случае сухо скажет «спасибо», не удосужившись открыть упаковку, если речь о какой-то вещи. Безразличие отбивает всякое желание делать подобные жесты. В некоторых случаях мужчина бы и рад оказать знаки внимания, подарив своей возлюбленной то, о чем она мечтает. Но у него элементарно нет денег на приобретение вещи, на которую она постоянно намекает. Милым дамам следует несколько поумерить свой «аппетит» и дать понять, что дело не в стоимости подарка, а во внимании. Кавалер не знает вкусов и приоритетов женщины. Нужно просто аккуратно намекнуть о своих предпочтениях, при этом не перегибать палку и не заказывать слишком дорогие вещи, чтобы не ставить мужчину в неловкое положение. Ведь у него может элементарно не хватить средств на приобретение подобной вещи.

Не нужно постоянно думать о том, почему мужчина не дарит подарки. Правильнее поменять свое отношение к сложившейся ситуации. И при получении презента уметь радоваться любой безделушке.

Чтобы представитель сильного пола захотел ради своей возлюбленной «свернуть горы», никогда не нужно отчитывать его за купленную вещь, даже если она кажется полной бессмыслицей. Нельзя ругать за цветы и уж тем более упрекать в транжирстве. Любой подарок нужно принимать с благодарностью. Ведь при покупке человек думал именно о вас, а это дорогого стоит.

Излишняя навязчивость отталкивает. Мужчина, который ежедневно слышит от своей пассии просьбы купить ей то самое платье или украшение, не захочет идти на поводу, расценив это не иначе как каприз со стороны дамы. Здесь нужно действовать аккуратно, сумев тонко намекнуть, что проходя мимо магазина, взгляд случайно упал на платье, которое давно присматривали и при случае непременно купите.

Представитель сильного пола должен чувствовать заинтересованность — она должна быть взаимной. В преддверии важного события, на его вопрос «дорогая, чтобы тебе хотелось получить в подарок?», не стоит сходить с ума от счастья и просить все и сразу.

Помните — скромность украшает, и запросы должны быть умеренными. Иначе у избранника появится ощущение, что его воспринимают исключительно как машину для зарабатывания денег, не замечая истинных достоинств, не касающихся финансовой стороны. Чтобы не испортить впечатление о себе, необходимо придерживаться некоторых несложных правил:

Зарабатывая наравне с избранником или больше чем он, не стоит явно это демонстрировать. Независимость — это хорошо, но представитель сильного пола должен чувствовать себя добытчиком, защитником, проявлять заботу и внимание по отношению к любимой женщине. Умение быть благодарной — восхищенный взгляд скажет больше, чем привычное слово «спасибо». Увидев неподдельную радость в глазах любимой, мужчина будет готов бросить весь мир к ее ногам. Одобрение и восхищение подстегивают его к совершению красивых поступков, и все это ради его единственной. С учетом настоящего положения дел, не стоит рассчитывать на дорогостоящие презенты. Тактичность никто не отменял.

Если ваши запросы превышают его возможности, стоит хорошенько все взвесить. И если важнее материальная составляющая — найти другого спутника жизни.