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Почему-то в большинстве своем люди уверены, что любовницы непременно хотят увести мужика из семьи и женить на себе. Так вот, — это неправда. Говорю вам как любовница.

Я, конечно, не исключаю, что есть дамы, которые в омут с головой, люблю-не могу, женю на себе. Их можно только пожалеть, потому что чаще всего остаются они у разбитого корыта. Я же просто пользуюсь мужчинами, получаю от этого удовольствие и… все. Замуж мне не надо. Я сразу говорю об этом своим любовникам (да, у меня их несколько), и они, естественно, только рады.

Почему секс с женатым в разы лучше, чем с холостым? Во-первых, у мужиков всегда играет адреналин. Как бы хорошо мы с ними не прятались, они все равно боятся быть застуканными своими благоверными. Это усиливает страсть и влияет на качество секса. Мне еще очень нравится отправлять мужчинам свои голые фотографии или видео, пока они находятся с женами. Это очень заводит. Однажды после подобной шалости мужик посреди ночи сорвался ко мне.

Во-вторых, "женатики" любят эксперименты. С женой, как правило, кроме миссионерской позы и какой-то еще заплесневелой классики они ничего не пробуют. А я открыта ко всему, и из-за этого секс выходит отличным. Первые разы с ними — это вообще ни с чем несравнимое удовольствие. Похоже на секс с мужиком, который два года был в армии. По сути с женой то же самое, ведь они либо не занимаются сексом, либо делают это скучно и уныло.

И наконец, женатые мужчины всегда испытывают чувство вины. Не перед женой, передо мной. Даже, несмотря на то, что я им говорю мол "мне не нужны серьезные отношения", они все равно пытаются как-то задобрить меня, чтобы я не расстраивалась, когда на выходных они остаются с женами. Один браслет золотой подарит, другой сертификат в спа-салон, а третий вообще однажды купил мне билеты в Италию.

С холостыми так не выходит. Они быстро расслабляются, не ценят тебя, не стараются — ни в сексе, ни в чем. Скукота. Меня устраивает роль любовницы, и я смеюсь над теми, кто меня осуждает.