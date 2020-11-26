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Личный опыт: «Секс с женатым в разы лучше, чем с холостым» 

Рамблер 1 час назад
«Секс с женатым в разы лучше, чем с холостым»
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
Почему-то в большинстве своем люди уверены, что любовницы непременно хотят увести мужика из семьи и женить на себе. Так вот, — это неправда. Говорю вам как любовница.
Я, конечно, не исключаю, что есть дамы, которые в омут с головой, люблю-не могу, женю на себе. Их можно только пожалеть, потому что чаще всего остаются они у разбитого корыта. Я же просто пользуюсь мужчинами, получаю от этого удовольствие и… все. Замуж мне не надо. Я сразу говорю об этом своим любовникам (да, у меня их несколько), и они, естественно, только рады.
Почему секс с женатым в разы лучше, чем с холостым? Во-первых, у мужиков всегда играет адреналин. Как бы хорошо мы с ними не прятались, они все равно боятся быть застуканными своими благоверными. Это усиливает страсть и влияет на качество секса. Мне еще очень нравится отправлять мужчинам свои голые фотографии или видео, пока они находятся с женами. Это очень заводит. Однажды после подобной шалости мужик посреди ночи сорвался ко мне.
Во-вторых, "женатики" любят эксперименты. С женой, как правило, кроме миссионерской позы и какой-то еще заплесневелой классики они ничего не пробуют. А я открыта ко всему, и из-за этого секс выходит отличным. Первые разы с ними — это вообще ни с чем несравнимое удовольствие. Похоже на секс с мужиком, который два года был в армии. По сути с женой то же самое, ведь они либо не занимаются сексом, либо делают это скучно и уныло.
И наконец, женатые мужчины всегда испытывают чувство вины. Не перед женой, передо мной. Даже, несмотря на то, что я им говорю мол "мне не нужны серьезные отношения", они все равно пытаются как-то задобрить меня, чтобы я не расстраивалась, когда на выходных они остаются с женами. Один браслет золотой подарит, другой сертификат в спа-салон, а третий вообще однажды купил мне билеты в Италию.
С холостыми так не выходит. Они быстро расслабляются, не ценят тебя, не стараются — ни в сексе, ни в чем. Скукота. Меня устраивает роль любовницы, и я смеюсь над теми, кто меня осуждает.
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