Секс по рецепту

Представьте, что вы пришли к доктору посоветоваться о том, как лучше защищаться от гриппа и прочих ОРВИ (сейчас, кстати, это очень актуально), а он посоветовал вам заниматься сексом один-два раза в неделю.

Секс-прививка против гриппа

И это не издевка, а медицинская рекомендация, подкрепленная серьезными исследованиями. Физиологи из Пенсильвании Карл Чернецки и Франк Бреннан обнаружили, что у тех людей, которые имеют один или два половых акта в неделю, иммунитет более сильный.

К такому выводу медики пришли, обследовав 111 человек в возрасте от 16 до 23 лет. У них оценивали половую активность и определяли уровни иммуноглобулинов в слюне. Именно эти вещества образуют первую линию защиты против простуды и гриппа. Они связываются с микроорганизмами, которые вторгаются в наши дыхательные пути, и благодаря этому активизируют иммунную систему. В результате микробы погибают.

У тех, кто занимался любовью один-два раза в неделю, уровень иммуноглобулинов был на 30 процентов выше. И на основании этого исследователи пришли к однозначному заключению: регулярный и умеренный секс помогает противостоять гриппу и прочим простудным заболеваниям.

А как дела у тех, кто воздерживается или предпочитает более интенсивный секс? У тех, кто имел три половых акта в неделю или больше, уровень иммуноглобулинов был очень невысоким, даже меньше, чем у тех, кто воздерживался от секса вообще. Чуть в лучшем положении были те, кто занимался любовью меньше одного раза в неделю.

Обращаем ваше внимание на одну деталь: речь идет только о профилактическом, но не о лечебном действии секса. Если вы уже заболели, то от половых актов лучше отказаться. Во время занятий любовью общение такое тесное, что партнер заразится простудой или гриппом наверняка и не поможет ни одна марлевая маска.

Стрелы любви сердце не ранят

И все-таки так ли безнадежны дела у тех, кто любит заниматься любовью почаще? Оказывается, нет. Хоть иммунитет у них лучше и не становится, зато укрепляются сердце и сосуды. Исследования 2400 человек показали, что те мужчины, которые занимаются сексом три-четыре раза в неделю, на 50 процентов меньше рискуют перенести серьезный мозговой инсульт или инфаркт миокарда. Так что сексуальная атлетика ничуть не хуже регулярных занятий физкультурой или спортом.

По словам профессора Шаха Эбрахима из Бристольского университета, именно он руководил исследованиями, это оказалось для медиков весьма неожиданным. Дело в том, что минимальная физическая нагрузка, которая могла реально защитить сердце и сосуды, должна была продолжаться не менее 20 минут и повторяться не менее трех раз в неделю. При этом занятия должны приводить к сильному частому дыханию и обильному поту. Поскольку любовные сцены у большинства людей не столь продолжительны и не так интенсивны, традиционно считалось, что они не могут оказывать такое же действие, как регулярные занятия физкультурой.

Не исключено, что секс оказывает защитное действие не только за счет тренирующего эффекта, связанного с физической нагрузкой. Все-таки реакции организма во время полового акта несколько отличаются от банальной физры. Они носят так называемый пикообразный характер, когда на фоне достаточно монотонной нагрузки происходит оргазм, во время которого пульс может учащаться с 60-80 ударов в минуту до 100-180, дыхание становится чаще в три раза, а давление повышается со 120 миллиметров ртутного столба до 220.

Но эта «пикообразная» нагрузка не должна оказывать такое же тренирующее действие, как регулярные занятия спортом или физкультурой. Скорее всего, в защитном действии секса играют роль многочисленные реакции организма - гормональные, психологические и неврологические, которые всегда сопровождают половой акт и оргазм.

Кстати, учеными подмечено и омолаживающее действие секса: те, кто занимается им не менее трех раз в неделю, выглядят моложе лет на десять. Американский нейрофизиолог Дэвид Викс из Королевского госпиталя в Эдинбурге, объясняет это действие так: «Секс делает нас счастливыми, в момент удовольствия в организме вырабатываются гормоны, которые оказывают оздоравливающее и омолаживающее действие».

Доктор Викс обследовал более 3,5 тыс. людей и пришел к выводу, что своим молодым видом они только на 25 процентов обязаны наследственности, а на 75 - образу жизни. И далеко не последнюю роль играет в этом активная половая жизнь.

"Смерть в седле" и "Девичья память"

Но иногда секс таит в себе и опасность. И дело не только в тех болезнях, которые передаются половым путем. Медикам известен феномен «смерти в седле» - гибели во время полового акта от инфаркта или инсульта.

Обычно это бывает на высоте оргазма у мужчин с больным сердцем или гипертонией. Связано это с оргазматическим пиком - резким подъемом давления и увеличением частоты сердечных сокращений. Эти факторы действительно могут провоцировать сердечные и сосудистые катастрофы. Нередко во время оргазма приступ только начинается, а сама смерть наступает позже, через несколько часов. Но очень бояться таких состояний не стоит. Во-первых, встречаются они не так уж и часто. А во-вторых, гораздо чаще они настигают мужчин в тех случаях, когда секс у них бывает на стороне.

Доктор Изуми Тойода, изучивший историю болезни 42 мужчин, у которых инсульт развился во время полового акта, отметил, что у 19 человек это произошло не дома с супругой, а во время секса с любовницей. Возможно, сказывается тревожная обстановка, часто сопутствующая таким сексуальным контактам.

Иногда с мужчинами встречается еще один сексуальный конфуз, очень похожий на феномен «девичьей памяти»: они, как и девушки, тоже могут забывать, с кем и при каких обстоятельствах у них был секс.

Этот феномен медики объясняют так называемой пробой Вальсальвы, во время которой больного просят очень сильно натужиться во время выдоха. Эту диагностическую процедуру кардиологи иногда проводят при патологии сердца. В результате такого маневра приток крови к мозгу сокращается, и больные могут даже падать в обморок. В легких случаях они испытывают состояние, похожее на кратковременное забытье.