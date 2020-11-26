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Лена Миро возмутилась тем, как ведут себя русские женщины 

Даня Виттиг 6 часов назад
«Бабы сегодня измельчали до состояния жалких»
Фото: depositphotos.com
Скандальная блогер Лена Миро посетовала на то, как меняется моральный облик женщин в России.
Поводом стала пластическая операция по увеличению груди известной некогда девушки по имени Диана Шурыгина, которую все узнали после истории с изнасилованием на вечеринке. Блогер пожаловалась, на то что "с грудью (ну, или вместо груди), увы, нельзя вставить мозги".
Также она заметила, что популярность, в основном, приходит к девушкам, которые ведут себя неподобающе.

"Блогерки-хайпожорки, женщины из высшего общества, вошедшие туда через дверь сауны убили образ русской женщины".

Блогер объяснила, что моральный облик женщин изменился после развала Советского союза.

"С развалом Союза, со всеми этими интердевочками, со всеми гламурными женщинами, со всеми эскортограмщицами и тик-токершами произошло падение русской женщины. На место Майи Плисецкой пришла Диана Шурыгина. "

Свой пост она завершила мыслями о будущем России.

"Причиной развала России, если он случится, будет не обвал рубля и не коварные планы ЦРУ, а падение русской женщины. Без сильной духом русской женщины нет сильной России, а бабы сегодня измельчали до состояния жалких".

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