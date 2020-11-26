«Бабы сегодня измельчали до состояния жалких»

Поводом стала пластическая операция по увеличению груди известной некогда девушки по имени Диана Шурыгина, которую все узнали после истории с изнасилованием на вечеринке. Блогер пожаловалась, на то что "с грудью (ну, или вместо груди), увы, нельзя вставить мозги".

Также она заметила, что популярность, в основном, приходит к девушкам, которые ведут себя неподобающе.

"Блогерки-хайпожорки, женщины из высшего общества, вошедшие туда через дверь сауны убили образ русской женщины".

Блогер объяснила, что моральный облик женщин изменился после развала Советского союза.

"С развалом Союза, со всеми этими интердевочками, со всеми гламурными женщинами, со всеми эскортограмщицами и тик-токершами произошло падение русской женщины. На место Майи Плисецкой пришла Диана Шурыгина. "

Свой пост она завершила мыслями о будущем России.