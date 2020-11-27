Женщин научили соблазнять мужчин в продуктовых

В эфире итальянской телепередачи Detto Fatto на канале Rai 2 показали сюжет о том, как женщины могут соблазнять мужчин во время похода в продуктовый магазин. Сюжет возмутил многих зрительниц, сообщает The Guardian.

Советы женщинам в эфире давала балерина и танцовщица на пилоне Эмили Анджелилло. Девушка была одета в короткие кожаные шорты и туфли на высоком каблуке. Сначала она станцевала, а потом показала, как ходить на высоких каблуках в супермаркете. По ее мнению, соблазнять мужчин можно, если правильно ходить с тележкой, доставать продукты с полок и поднимать то, что упало.

Однако сюжет возмутил зрителей, а министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Италии Тереза Белланова высказалась о нем в своем Twitter.