Эксперт ответил, как долго должен длиться секс

Британский сексолог Джесс Уайлд ответила на вопрос, как долго должен длиться нормальный секс, пишет The Daily Star.

По словам эксперта, все люди иногда задаются вопросом, удовлетворяет ли их половая жизнь или нет. В основном все хотят знать, хороши ли они в этом деле. «Один из часто возникающих вопросов: как долго должен длиться половой акт? Час или 20 минут? Пять минут — это мало или достаточно?» — говорит специалист.

По словам Джесс, нет никаких жестких правил относительно того, как долго может длиться секс. Он просто должен доставлять удовольствие обеим сторонам.

«Секс начинается с момента глубоко поцелуя до момента, когда вы решаете закончить — часто в точке кульминации (если кульминация достигнута), но большинство людей используют слово «секс» для описания точки, в которой случается проникновение, — поделилась Уайлд. — Продолжительность может зависеть от ряда факторов: общего состояния здоровья, генитальной чувствительности, сексуального опыта».

Джесс добавила, что секс не всегда заканчивается оргазмом, но он должен прекращаться, когда пара чувствует удовлетворение или теряет интерес к процессу.