Как сподвигнуть девушку на секс, если у нее отговорки

Интимные утехи – одно из самых ярких удовольствий из подаренных нам природой. Это и физиологическая, и психологическая встряска, своего рода гимнастика для всего организма, которая просто необходима как мужчинам, так и женщинам. Однако частенько бывает и так, что супруг верен своему долгу и делает уже

недвусмысленные намеки благоверной, но... вместо жарких объятий нарывается на отказ. Потом – опять отказ. И так за разом раз. В чем же причина такой холодности со стороны дамы?

Чем дольше пара вместе, тем выше вероятность того, что дама предпочтет интимным развлечениям сон или просмотр сериала. Неужто всё дело в возрасте и с годами влечение сходит на нет? Оказывается, нет. Иногда женский отказ – это способ донести до партнера свои эмоции, чаще всего раздражение, усталость и обиду. Психолог Виталий АЗУРОВ рассказывает, что на самом деле стоит за женскими отговорками.

Отстань, голова раскалывается

Любой человек, будь то женщина или мужчина, не должен, да и не может желать секса круглосуточно, и это нормально. Однако если вы чувствуете, что близости вам не хватает, но она почему-то и не случается, то обратите внимание, какие именно отговорки использует ваша вторая половинка.

Комментарий специалиста: «Самая распространенная причина отказа – болезненные ощущения. Жаловаться могут и на голову, и на спину, и просто на «дурное самочувствие», – перечисляет Виталий АЗУРОВ. – С одной стороны, такая отговорка – пустая формальность, ведь за ней на самом деле может скрываться совершенно другая причина. С другой стороны, партнер и вправду может страдать от приступов боли. Обычно такой отказ сеет сомнения. Точно ли болит или любимая симулирует?

Первое, что надо сделать, – спросить, как вы можете помочь облегчить состояние избраннице? Предложить таблетку, сделать массаж, компресс на лоб? Кстати, ученые давно доказали, что секс – тоже своего рода лекарство». В моменты удовольствия у человека происходит выплеск эндорфинов – особых гормонов, побочное действие которых – как раз болеутоляющее.

Если у любимой «голова болит» раз-другой в месяц – скорее всего, это действительно мигрень. Ну а если жалобы на болезнь сыплются как из рога изобилия каждый вечер – стоит задуматься. И в первую очередь – о том, что же вы сами делаете не так.

Как правило, мужчины используют одну и ту же, на их взгляд, беспроигрышную схему соблазнения. Если она однажды уже привела к успеху, они повторят ее вновь и вновь. Однако женский организм и психика устроены намного сложнее: в зависимости от дня цикла, настроения, гормонального фона каждый раз может она может желать разного отношения – порой нежных и ласковых объятий, а то и бурной страсти. Задача сильного пола – смелее экспериментировать, искать правильный подход, который даст нужный результат.

А вот дамам я бы не рекомендовал каждый раз прикрываться мигренью. Ложь в любом ее формате разрушает отношения – и в первую очередь доверие. Если вы не чувствуете сексуального возбуждения и мысль об интиме не радует – лучше честно поговорить об этом, вдвоем будет проще найти выход из ситуации».

Объятия Морфея желанней, чем ласки любовника

Организм человека устроен так, что базовыми являются потребности в пище и полноценном отдыхе. Все остальные идут только после удовлетворения самых важных. Любой соблазнительнице сложно оставаться сексуальной кошечкой после 10-часового рабочего дня и второй бытовой смены по дому. Задача партнера – перестроить уклад жизни так, чтобы в нем обоим оставалось временное окошко для интимных утех. .

Комментарий специалиста: «Далеко не каждому из нас повезло родиться в семье миллионера, большинству приходится одолевать трудовую неделю, чтобы пополнять семейный бюджет, – говорит Виталий АЗУРОВ. – Отговорку «я устал(а)», «хочу спать» используют и мужчины, и женщины в одинаковой степени часто. Иногда у каждого из нас выдаются непростые дни, когда действительно не до страсти. Но если ваша вторая половинка регулярно устает вечером и отказывается от интима, – пришло время что-то менять. Супругам надо пересмотреть свой график работы (скажем, не задерживаться допоздна в офисе).

На самом деле вариантов перестроить свою жизнь очень много: можно попросить родителей чаще помогать с внуками, или же мужу реже встречаться с друзьями и больше времени уделять хозяйству и семейным делам. Помните, ни одна работа не стоит потерянного любимого человека. Важно научиться правильно расставлять приоритеты в жизни».

Не женское это дело – быть Терминаторами

Если бы на современную даму взглянули ее прапрапрабабушки из XIX века, они бы ужаснулись – это же и баба и мужик! Мало того, что на ней работа, дети и быт, так еще и за собой надо постоянно следить. Стильные нормативы, которые сегодня закрепляют в сознании глянцевые журналы и социальные сети, практически недостижимы. Повсюду видим картинки и видео: стройные, ухоженные девушки, которые, судя по внешности, часами «торчат» в салонах красоты. Соответствовать таким стандартам очень непросто.

Комментарий специалиста: «Так уж эволюция решила за нас, что главное женское преимущество – способность к деторождению, оценивается по внешним признакам: привлекательность крутых бедер, выдающаяся грудь и, конечно, юное личико, – отмечает Виталий АЗУРОВ. – Но современные стандарты красоты диктуют: будь худее, будь спортивнее, будь ухоженнее, будь моложе! В итоге многие дамы упорно занимаются спортом и наводят красоту в салонах, трудятся в поте лица своего, чтобы соответствовать этим принятым в обществе нормам. При этом далеко не каждая испытывает от всего этого радость. Отсюда злость и раздражение, а тут еще и муж со своими приставаниями.

Что же делать партнеру? Аккуратно и постепенно проводить мысль о естественной красоте. Не надо подтрунивать над ее лишним весом, если он имеется. Поверьте, она и без вас о нем прекрасно осведомлена. Комплименты, даже если они будут по 10 раз на дню, лишними точно не станут.

Важный момент: при каждой отговорке можно предложить интересное решение проблемы. Отказывается, потому что нужно в душ? Предложите принять его вместе. Не хочет, потому что ей стыдно – не удалила лишнюю, по ее мнению, растительность на теле – предложите побыть ее косметологом. Процесс эпиляции может стать началом очень интимной и возбуждающей игры. Кроме того, это самый простой и возбуждающий способ показать, что желаете возлюбленную и заботитесь о ней.

Тяжелая ситуация – это когда подруга «загоняется» своим внешним видом постоянно; пора проследить, что стоит за этими комплексами, в чем кроется такая неуверенность в себе. Как только она наладит отношения с собственным телом, изменятся и ее отношения с любимым».

Каждому – по потребностям, или компромисс?

Природа наградила всех нас разными сексуальными темпераментами. Кому-то нужны ласки каждый день, а кому-то достаточно раз в неделю или даже в месяц. Несовпадение «хотелок» может привести к большим проблемам в отношениях.

Комментарий специалиста: «Если партнеру отказывают в интиме, потому что другой половинке этого просто не надо, ему очень обидно, – продолжает Виталий АЗУРОВ. – Причем для обоих ситуация травмирующая. Мужчине кажется, что это он тоже виноват в полученном отказе, даже если она заверяет, что это не так. Складывается впечатление, что он нежеланный и отвергнутый. Если все ж таки он продолжает настаивать на интиме, создается впечатление, что он эгоист и слишком нагло давит.

Что можно сделать в этой ситуации? Для начала поговорить откровенно, обозначить проблему. Затем можно попробовать составить интимный календарь – он может стать и своего рода заводящей игрой. Партнер будет в предвкушении «часа икс» и позволит другому настроиться на предстоящие ласки. Важно, чтобы график устраивал обоих, или хотя бы был к этому максимально приближен.

Во-вторых, не помешает найти совместные мероприятия, которые помогут разогреть «нехочуху» – просмотр эротических фильмов, массаж или ролевые игры. И помните, так будет не всегда. Возможно, на данном этапе ваши желания по количеству секса не совпадают, но особенность темперамента человека состоит в том, что в течение жизни он меняется. Так, у женщин пик активности приходится на возраст 35–45 лет, а мужчин в это же время начинается плавное угасание.