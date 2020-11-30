8 правил зимнего секса по хюгге 

В последнее время все больше людей интересуются «философией хюгге». Это понятие, которое возникло в скандинавских странах для обозначения безграничного счастья, комфорта и полного удовлетворения своей жизнью.

Основными факторами «датского счастья» считаются вкусная еда, физическая активность, наличие хобби и уют в доме. Ну, а что насчет секса? Ведь если человек не доволен интимной жизнью, вряд ли булочки с корицей и подушки на диване будут вызывать у него столько радости… Вот 8 советов, которые помогут скрасить сексуальную близость зимой.

Свечи

Было бы даже странно, если бы хюгге-секс обошелся без свечей… Давно доказано, что их тусклый рассеивающийся свет благотворно влияет на человека, оказывая расслабляющий и успокаивающий эффект. Свечи ассоциируются с романтикой и умиротворением. Кроме того, при таком освещении вы сможете и смотреть в глаза партнеру, и в то же время не стесняться показать свое тело.

Теплые носочки

Многие смеются над людьми, которые не снимают носки во время секса… И очень зря! Ученые выяснили, что надевать носки важно не только для сохранения тепла, но и для достижения оргазма! Все дело в том, что этот предмет одежды ассоциируется у людей с комфортом, а эта эмоция успокаивают женскую амигдалу и префронтальную кору, избавляя от тревожности. В ходе исследования показатели достижения женщинами оргазма увеличились на 30% после того, как они стали надевать во время секса носки!

Горячий чай или глинтвейн

Мы уже выяснили, что даже мысли о тепле вызывают у людей приятные эмоции. По этой причине можете выпить горячего чая перед сексом — это согреет вас не только снаружи, но и внутри, а еще может пригодиться во время предварительных ласк: влажное тепло рта подарит мужчине незабываемые ощущения при оральном сексе. Ну, а глинтвейн поможет вам расслабиться и раскрепоститься, главное — не переборщить с алкоголем!

Толстое одеяло

В холодную пору года нам всем не хватает тепла! Спрячьтесь под просторное толстое одеяло и вы быстро решите эту проблему. А еще, только представьте, сколько всего интересного можно под ним творить, в полной темноте и уединении!

Дневной секс

А если вам все же хочется видеть своего партнера, попробуйте заняться сексом в дневное время! Это, на первый взгляд, довольно странный совет, но попробовав один раз, вы поймете, в чем «фишка». Зимой и осенью именно в это время суток у людей повышается уровень тестостерона, что способствует подъему либидо и обострению всех ощущений.

Масло для тела

Зимой кожа быстро сохнет и становится довольно грубой, поэтому ее нужно регулярно увлажнять, например, кремом или маслом. Почему бы не превратить этот полезный ритуал в эротическую игру? Попросите своего партнера нанести масло на ваше тело. И, скорее всего, у этого занятия будет интересное продолжение…

Поза «ложки»

Очень «обнимательная» и милая поза, которая хороша также и тем, что дает пространство для маневра. В таком положении вы легко можете контролировать глубину и интенсивность проникновений. Секс в позе «ложки» получится нежным и неторопливым. А куда торопиться? Ведь нужно наслаждаться каждым моментом!

Только ощущения

Завяжите повязками глаза и оставьте себе только ощущения. Касайтесь друг друга, шепчите на ушко ласковые слова, исследуйте каждый участок тела партнера, насладитесь уединением… А может настало время разнообразить интимную жизнь грязными разговорами? Не отказывайте себе в этом удовольствии.