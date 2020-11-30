Сябитова заговорила о сексе с ровесниками сына

Популярная телесваха Роза Сябитова подняла на своей страничке в Instagram щекотливую тему. Звезда решила поговорить об отношениях зрелых дам с юными кавалерами.

Сейчас в обществе явно намечается новый тренд, некогда популярный только среди селебрити. Перестает считаться зазорным, когда женщины в возрасте за пятьдесят заводят романы с молодыми людьми, порой годящимися им в сыновья. Ведь, в конце концов, мужчины же женятся на ровесницах своих дочерей. И ничего.

«Эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно», — пытается анализировать ситуацию Роза Сябитова.

Телеведущая прекрасно понимает представительниц прекрасного пола, которые делают такой выбор. Зрелые женщины уже не стремятся к замужеству, им не надо рожать детей, а значит, отношения для них — это способ получить еще одно удовольствие от жизни. больше по теме

Правда, сама Роза Сябитова признается, что не представляет себя в такой ситуации.