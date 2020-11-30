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Секс Беременность Свадьбы

«Может, я не права»: Роза Сябитова заговорила об интиме с молодыми 

Teleprogramma.pro и ещё 1 11 часов назад
Сябитова заговорила о сексе с ровесниками сына
Фото: Teleprogramma.pro
Популярная телесваха Роза Сябитова подняла на своей страничке в Instagram щекотливую тему. Звезда решила поговорить об отношениях зрелых дам с юными кавалерами.
Сейчас в обществе явно намечается новый тренд, некогда популярный только среди селебрити. Перестает считаться зазорным, когда женщины в возрасте за пятьдесят заводят романы с молодыми людьми, порой годящимися им в сыновья. Ведь, в конце концов, мужчины же женятся на ровесницах своих дочерей. И ничего.

«Эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно», — пытается анализировать ситуацию Роза Сябитова.

Телеведущая прекрасно понимает представительниц прекрасного пола, которые делают такой выбор. Зрелые женщины уже не стремятся к замужеству, им не надо рожать детей, а значит, отношения для них — это способ получить еще одно удовольствие от жизни. больше по теме
Правда, сама Роза Сябитова признается, что не представляет себя в такой ситуации.

«Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына. Может я не права, и не заметила, как изменился мир?» — высказалась телесваха. Смотрите также

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Любовь , Роза Сябитова
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