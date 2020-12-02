Куда исчезает близость после свадьбы

Проблемы в интиме развиваются постепенно.

Кажется, что многие проблемы в постели и не только начинаются с момента, когда в вашем паспорте повился штамп, но на самом деле изменения произошли уже на том этапе, когда вы начали жить вместе: особенности совместного быта всегда откладывают отпечаток на такую яркую сферу, как секс, но при этом в интимной жизни не всегда наступает затишье — многие пары наоборот переживают новый прилив эмоций.

Мы же сегодня решили поделиться советами с теми молодоженами, для которых получение удовольствия стало настоящей проблемой.

Избегаем секса по расписанию

Как правило, большая часть жителей живет в жестком ритме, где даже встречи с родителями расписаны на месяцы вперед, а уж общение с домашними ограничивается в лучшем случаем обсуждением новостей за день. Часто на секс и нужный настрой просто не остается сил после выматывающего дня.

Что делать? Просто не планировать секс, но при этом позволять себе поддаться чувствам, когда вам обоим этого хочется, при этом отбросив мысли о том, что нужно рано встать или приготовить ужин. Близость не терпит никаких ограничений.

Будьте открыты новому

Когда вы живете вместе хотя бы несколько месяцев, уже в этот период можно начинать эксперименты, например, со сменой обстановки, так как одни и те же стены способны убить желание очень быстро. При любой возможности находите время друг на друга, отправьтесь на выходные за город или в другую страну на пару дней, где вам никто не помешает и не отвлечет. Если вы не большие любители путешествий, используйте игрушки, которых сегодня просто невероятное количество. Не бойтесь пробовать, и вы обязательно найдете то, что подходит именно вашей паре.

Не избегайте прелюдий

Если для большинства мужчин важен сам процесс, то «интимная настройка» женщины требует более ответственного подхода. Как правило, в браке, когда вы уже успели неплохо друг друга узнать, хочется быстрее перейти непосредственно к самой близости, в то время как именно на прелюдии 80% успеха вашего «мероприятия».

Со временем нам нужно больше времени и сил, чтобы достигнуть пика возбуждения, а потому потратьте хотя бы десять минут на ласки, которые нужны вам обоим.

Выбираем позу

Несмотря на то, что большинство использует две классические позы, считая остальные не слишком важными, влюбленные теряют возможность испытать что-то новое и узнать, на какие еще ощущения способно наше тело. Возможно, невозможность испытать оргазм заключается именно в том, что ваша любимая поза для секса вам просто не подходит. Поговорите об этом с партнером и попробуйте что-то новое, благо поз существует точно больше, чем вы могли себе представить.