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Мужчина неожиданно стал звездой порно 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужчина неожиданно стал звездой порно
Фото: Lenta.ru
Житель Нью-Йорка стал звездой порно без своего ведома: злоумышленники похитили его секс-видео и опубликовали на сайтах для взрослых. Узнав об этом, мужчина обратился в суд, пишет New York Post.
По словам американца, несколько лет назад он увлекся «современной формой "безопасного секса"» — под этим он подразумевал совместную мастурбацию с анонимным партнером по видеочату. Мужчина отметил, что во время поисков партнера познакомился с женщиной, которая искала таких же отношений. Они начали общаться в Skype, собеседница прислала ему ссылку на неизвестный сайт. Затем они занялись онлайн-сексом.
После этого «женщина» сообщила, что записала партнера на видео, и пригрозила опубликовать ролик, если он не заплатит ей. Кроме того, житель Нью-Йорка неожиданно понял, что, перейдя по ссылке от анонимной собеседницы, заразил свой компьютер и предоставил хакерам доступ ко всей своей личной информации, в том числе к адресу, сведениям о работе и данным банковского счета.
Американец отказался платить и потратил пять тысяч долларов на удаление всех своих личных данных в интернете, а также усилил свою кибербезопасность. Однако принятые меры не помогли, так как файлы и данные уже были в руках мошенников. Они опубликовали фотографии из соцсетей жертвы на сайтах с гей-порно (хотя мужчина называет себя гетеросексуалом), а также разместили несколько видео с его участием на порносайтах.
Несмотря на то, что встреча с киберпреступниками произошла несколько лет назад, мужчина обнаружил себя на порносайтах в августе 2020 года. Он обратился в суд и пожаловался на то, что его частные видео могли посмотреть миллионы людей, что создало угрозу его профессиональной репутации. Американец намерен отсудить у неизвестных хакеров 11 миллионов долларов.
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Любовь , Красивый секс , После секса
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