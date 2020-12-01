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Преподавательница колледжа стала доминатрикс и зарабатывала на избиении клиентов 

Lenta.ru 12 часов назад
Преподавательница зарабатывает на избиении клиентов
Фото: Mistress Snow
Преподавательнице американского колледжа пришлось стать доминатрикс, чтобы заработать на жизнь. Она рассказала об этом изданию The Daily Beast.
Женщина, пользующаяся псевдонимом Госпожа Сноу (Mistress Snow), работает адъюнкт-профессором в одном из американских колледжей. В отличие от штатных профессоров, адъюнкты оплачиваются сдельно и часто зарабатывают меньше баристы в Starbucks. В прошлом году начальство Сноу неожиданно сократило ее учебную нагрузку, и она осталась без денег на жилье и выплату кредитов.

«Пришлось проглотить гордость и неохотно смахнуть пыль со своего корсета», — рассказывает женщина.

В аспирантуре Сноу уже подрабатывала доминатрикс, поэтому без труда нашла работу. Она специализируется на телесных наказаниях вроде избиений плетями и розгами и получает за это 90 долларов в час (6,8 тысячи рублей). После начала пандемии женщина перевела общение с клиентами в онлайн, ее преподавательская работа также ведется удаленно. «Я получаю больше денег в час, когда притворяюсь профессором в БДСМ-данжене, чем когда я профессор в реальной жизни», — признается она.
В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Денег, которые приносит это занятие, ей хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.
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