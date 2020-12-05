Как утренняя близость влияет на карьерный рост 

Многие девушки не приемлют сексуальную близость по утрам по ряду причин. Одни не могут позволить себе опаздывать на работу, другие слишком сонные для любовных игр, а третьи и вовсе не готовы к интиму до похода в душ.

Однако ученые советуют пересмотреть свои привычки, — по их мнению, секс по утрам способствует успешному карьерному росту. Каким образом? Выяснял "Рамблер".

Группа ученых из Ратгерского университета в США попросили 500 пар в возрасте от 18 до 50 лет заполнить анкету. Респондентам предстояло ответить на вопросы о своей работе и сексуальной жизни. Исследователи внимательно изучили полученные материалы и выяснили, что пары, которые начинают свое утро с секса, успешнее в своей профессии и зарабатывают больше денег. Что интересно, эти данные касаются не только мужчин, но и женщин.

По версии специалистов, такое начало трудового дня дарит заряд бодрости и хорошего настроения. А, как известно, человеку, пребывающему в приподнятом расположении духа все дела даются гораздо легче. Вот почему ученые связали любовь к утреннему сексу с быстрым продвижением по карьерной лестнице.

Американцы не намерены останавливаться на анкетах и надеются продолжить свое исследование, чтобы выяснить, действительно ли верна их гипотеза.