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Как утренняя близость влияет на карьерный рост 

Мира Маркина 2 часа назад
Как утренняя близость влияет на карьерный рост
Фото: depositphotos.com
Многие девушки не приемлют сексуальную близость по утрам по ряду причин. Одни не могут позволить себе опаздывать на работу, другие слишком сонные для любовных игр, а третьи и вовсе не готовы к интиму до похода в душ.
Однако ученые советуют пересмотреть свои привычки, — по их мнению, секс по утрам способствует успешному карьерному росту. Каким образом? Выяснял "Рамблер".
Группа ученых из Ратгерского университета в США попросили 500 пар в возрасте от 18 до 50 лет заполнить анкету. Респондентам предстояло ответить на вопросы о своей работе и сексуальной жизни. Исследователи внимательно изучили полученные материалы и выяснили, что пары, которые начинают свое утро с секса, успешнее в своей профессии и зарабатывают больше денег. Что интересно, эти данные касаются не только мужчин, но и женщин.
По версии специалистов, такое начало трудового дня дарит заряд бодрости и хорошего настроения. А, как известно, человеку, пребывающему в приподнятом расположении духа все дела даются гораздо легче. Вот почему ученые связали любовь к утреннему сексу с быстрым продвижением по карьерной лестнице.
Американцы не намерены останавливаться на анкетах и надеются продолжить свое исследование, чтобы выяснить, действительно ли верна их гипотеза.
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