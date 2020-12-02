71-летняя вышла замуж за 17-летнего, как они живут

Алмеда и Гэри Хедвик поженились в 2015 году — всего через две недели после встречи на похоронах сына женщины.

Тогда Гэри было 17 лет, а его избраннице — 71 год. Они едва дождались совершеннолетия молодого человека и уже пять лет смеются над теми, кто критикует их 53-летнюю разницу в возрасте.

Во время карантина весной 2020 года 76-летняя Алмеда перенесла инфаркт , а летом ей сделали операцию по установке трех стентов, которые помогут избежать более серьезного хирургического вмешательства. Однако сейчас у пары, кажется, все прекрасно. Через шесть лет после свадьбы их отношения только крепнут — так, недавно влюбленные, кроме Instagram, завели еще и популярный TikTok, в котором целуются на камеру и рассказывают о своих отношениях.

@garyandalmeda

"Она — женщина моей мечты, физическая сторона наших отношений просто великолепна", — цитирует юношу Daily Star.

Кроме того, он завел для себя и своей возрастной возлюбленной аккаунт на сайте для взрослых — там по подписке пара делится супероткровенными видео. Очевидно, эти супруги намерены еще долго жить счастливо.