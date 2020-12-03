Как меняется секс из-за контрацептивов 

Сегодня поговорим о гормональных контрацептивах и о том, как они влияют на нас. А поможет в этом непростом вопросе книга ведущего исследователя в эволюционной психологии Сары Хилл — «Вы и ваши гормоны».

Таблетки влияют на все. Почему?

Гормоны — это мы. Они влияют на все, что мы делаем: подсказывают, как реагировать, чего желать и говорить. Выбор партнера, планирование жизни, принятие решений — все это влияние гормонов. Именно поэтому прием контрацептивов — это не просто лечение, а очень серьезное вмешательство в свою жизнь.

Нам кажется, что мозг постоянен. Но это не так. Смотрите, как сильно он меняется под действием гормонов.

Да, первая задача контрацептивов — предотвращение овуляции и возможности забеременеть. Но дело в том, что так работать таблетки в принципе не могут: они не действуют точечно, а бьют по всей цели разом.

Кого мы выбираем

Контрацептивы производят на основе искусственных половых гормонов и они щелкают по миллиардам клеток вашего тела. И конечно, вторгаются в самые сокровенные участки нейронных сетей, которые связаны с любовью и сексом. Поразительно, сколько вещей затрагивают эти таблетки: они влияют на выбор партнера, развитие отношений, качество интимной жизни, степень вашей сексуальности и даже вероятность развода.

Давайте про партнеров

Женские гормоны подсказывают нам, кого выбирать и желать. Повышение эстрогена усиливает мотивацию к сексу и притягивает к партнерам, которые обладают хорошим генетическими качествами. Когда уровень эстрогена высокий (часто в середине естественного цикла), женщины чаще выбирают мужчин, чьи черты лица, голос и поведение отмечены маркерами тестостерона: развязность манер, уверенность, квадратная челюсть, низкий голос.

Когда женщина пьет контрацептивы, картина меняется. Надо сказать, что ученые только недавно стали изучать этот вопрос, но даже сейчас можно сделать удивительные выводы. Таблетки делают привлекательными для женщин совершенно иной тип мужчин — с менее выраженными маскулинными признаками в голосе и чертах лица.

Насколько были удовлетворены различными аспектами взаимоотношений с партнером женщины в зависимости от того, когда его выбрали: сидя на пилюлях или нет.

И это не так уж плохо. Потому что такой выбор позволяет обратить внимание на другие качества: как показывают исследования, женщины, нашедшие партнеров под действием таблеток, ставили в приоритет их финансовые возможности и умственные способности. Они ставили выше качества, которые обеспечивают их безопасность и благополучие.

Как дела с разводами

Из-за иных пристрастий в выборе партнера меняется и другая часть отношений — снижается вероятность разводов. Что, безусловно, наводит на некоторые размышления: возможно, ключ к длительному браку в том, чтобы выбирать партнера не за его сексуальность и маскулинность, а за ум и способность зарабатывать.

Конечно, не все так радужно. Разводы случаются и в семьях, где женщины принимают таблетки. Но и тут есть важная особенность: если они и разводились, то выступали сами инициаторами разрыва отношений. В 84,5% случаев по сравнению с 73,6% среди женщин, которые выбрали спутника жизни, будучи свободными от влияния гормональных таблеток.

Секс тоже в игре

Еще одна сфера, которая, конечно, попадает под действие контрацептивов, — это интимная жизнь. У женщин, которые принимаю контрацептивы, сексуальное желание слабее, чем при естественном цикле. Да и в целом эти женщины реже занимаются сексом и часто испытывают дискомфорт во время близких отношений. Таблетки как бы говорят: «Давай даже не будем думать на эту тему».

Конечно, секс — это не главное. Но это тоже важная часть нашей жизни, ведь сексуальная мотивация лежит в основе многих наших поступков. Она влияет даже на вещи, которые и близко не стоят рядом с сексом. Многие женщины рассказывают, что, когда прекратили прием таблеток, то стали активнее заботиться о своей внешности, покупать одежду, менять прическу. У кого-то возродился интерес к физическим упражнениям и здоровому питанию.

Это что, так важно?

Нет, здоровая доза пофигизма — это прекрасно. Но это показывает, что секс больше, чем секс. Как только желание физического контакта становится слабее, возможно, это говорит о важных переменах, которые происходят внутри нас.

Куда исчезает кортизол?

Давайте поговорим про стресс. Все говорят, что это зло, но это не совсем так. Стресс — это просто биологически важное, исполненное смысла явление. Секс, физическое влечение, сногсшибательные новости и рождественское утро — не менее мощные стимуляторы стрессовых реакций. Всем этим управляет кортизол: он подсказывает вашему организму, что кое-что происходит. Оповещает, что тут надо радоваться, а тут — бить тревогу.

Что происходит при приеме контрацептивов? А вот что: таблетки подавляют у женщин кортизоловую реакцию на стресс. Если вы теряете стрессовую реакцию, то не освобождаетесь от самого стресса. Напротив, столкнувшись с очередным напряжением, вы рискуете просто не справиться с ним.

Что же делать?

Про негативные последствия все ясно. Но что делать, если вам нужны контрацептивы? Во-первых, нужно внимательно выбирать таблетки. Помните: все они действуют по-разному. Например, у каких-то женщин портится настроение, а у каких-то — нет, кто-то чувствует себя плохо, а кто-то, напротив, стабильнее.

Если вы уже принимаете контрацептивы, которые вас не особо устраивают, проверьте: а) прогестин какого поколения в них содержится; б) каковы дозы эстрогена и прогестина. Если в состав ваших пилюль входит прогестин третьего поколения и ваше самочувствие вам не нравится, попросите врача назначить на пробу пилюли с прогестином второго или четвертого поколения — может, принимая их, вы будете чувствовать себя лучше.

Тут важно решить, имеет ли смысл пить таблетки вам сейчас и смириться с издержками. Принимайте решения, зная обо всех последствиях. Смотрите на плюсы и минусы.

Как понять, что таблетки меняют вас?

Изменения внутри женщин происходят настолько незаметно, что некоторые годами могут не замечать перемен. Как же определить, что что-то пошло не так?

Сообщите близким. Если приняли решение пить таблетки, сообщите об этом кому-нибудь из ваших близких. Попросите присматриваться к вам и предупредить, если они заметят перемены в вашем поведении, указывающие на возможность приближения депрессии.

Заведите дневник. Пишите о самочувствии, а затем перечитывайте записи. Опираясь на дневниковые свидетельства из серии «раньше со мной такого не было», вы сможете объективно анализировать разницу в своем допилюльном настроении.

Заведите дневник настроения. Отмечайте, какое у вас настроение, насколько вы бодры и энергичны, в какой степени благополучны. Используйте для этого шкалу вроде той, что вы найдете ниже. Так вам будет проще отслеживать перемены в себе (которых может и не быть!), когда воспользуетесь новыми таблетками.