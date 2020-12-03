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Секс Беременность Свадьбы

23-летний мужчина нашел на кладбище 76-летнюю жену и заработал на порно с ней 

Lenta.ru 9 часов назад
Супруги зарабатывают на порнороликах
Фото: @garyandalmeda
76-летняя жительница американского штата Теннесси и ее 23-летний супруг заработали на собственных порновидео для сайта OnlyFans, который пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Моя жена и я — новички на OnlyFans, — рассказывает Гэри Хардвик (Gary Hardwick). — Между нами разница в 53 года». Для получения доступа к их контенту необходимо платить 11 долларов (830 рублей) в месяц. Интерес к видео, в которых он снимается со своей женой, 76-летней Альмедой Эррелл (Almeda Errell), оказался так велик, что всего за неделю их аккаунт вошел в число наиболее популярных 10 процентов каналов на платформе.
Пара познакомилась более пяти лет назад на похоронах сына Альмеды. Незадолго до этого Гэри, которому тогда было всего 17 лет, расстался с 77-летней возлюбленной. Они стали встречаться, и спустя две недели он предложил Альмеде выйти за него замуж. Свадьбу сыграли в октябре 2015 года.
В социальной сети OnlyFans создатели контента назначают ежемесячную плату, которую должны вносить подписчики за доступ к их постам. Поскольку правила сайта не запрещают эротический контент, она пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников.
В июне сообщалось, что немолодая сиделка из Великобритании зарабатывает больше 1500 евро в месяц (117 тысяч рублей) на своих эротических фотографиях в платной соцсети OnlyFans. Многие из ее подписчиков на 25 и более лет младше нее.
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Женский форум
Любовь , Гэри Хардвик
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