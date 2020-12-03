Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Личный опыт: «Секс с командировочным — идеальная измена» 

Рамблер 2 часа назад
«Секс с командировочным — идеальная измена»
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
Я никогда не была верной женой. Начала изменять супругу уже в первый год брака. Причин было несколько: во-первых, я не нагулялась (долгое время он был моим единственным половым партнером), во-вторых, я с ним не получала оргазма. Секс вроде был долгим, он как-то старался, пыхтел, но все не то. Он хороший человек и много зарабатывает, поэтому я осталась с ним. Но заниматься сексом решила с другими мужчинами.
По юности он нередко ловил меня на интрижках. Я была глупая и непредусмотрительная. Его обид хватало лишь на неделю, потом он меня прощал. Не знаю, почему. Скорее всего из-за детей. Он сам рос без отца и не хотел становиться для наших отпрысков "воскресным папой". Спустя несколько лет я поняла, что обнаглела и научилась изменять по-тихому. С вахтовиками, приезжающими в наш город по работе.
Как выяснилось, секс с командировочными — идеальная измена. Им в 98% случаев не нужны серьезные отношения. Да и зачем, если через пару месяцев они вернутся домой? У многих к тому же дома жены. Не знаю, как это работает, но такие мужчины по-особому ненасытные. Они готовы заниматься сексом при любой удобной возможности и не стесняются ничего. Тем временем мой муж готов заниматься только "классическим" сексом и никак иначе. Это так скучно, что вызывает зевоту.
Что еще классно с вахтовиками? Постоянная смена декораций. Месяц ты проводишь в этой квартире, еще один — в другой, а потом и в отеле. Для качественного секса важна смена обстановки. Даже если сам секс не меняется, ощущаешь все по-другому. К тому же разная мебель способствует разным позам. А секс в душевой кабине — вообще нечто.
И наконец, если ты изменяешь с "командировочным", — об этом никто не узнает. У нас город маленький, все со всеми знакомы. А эти ребята приезжают, у них никого нет. И слава богу. Значит и муж будет оставаться в неведении. По-моему, идеально.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть куркуму
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение