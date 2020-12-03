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Я никогда не была верной женой. Начала изменять супругу уже в первый год брака. Причин было несколько: во-первых, я не нагулялась (долгое время он был моим единственным половым партнером), во-вторых, я с ним не получала оргазма. Секс вроде был долгим, он как-то старался, пыхтел, но все не то. Он хороший человек и много зарабатывает, поэтому я осталась с ним. Но заниматься сексом решила с другими мужчинами.

По юности он нередко ловил меня на интрижках. Я была глупая и непредусмотрительная. Его обид хватало лишь на неделю, потом он меня прощал. Не знаю, почему. Скорее всего из-за детей. Он сам рос без отца и не хотел становиться для наших отпрысков "воскресным папой". Спустя несколько лет я поняла, что обнаглела и научилась изменять по-тихому. С вахтовиками, приезжающими в наш город по работе.

Как выяснилось, секс с командировочными — идеальная измена. Им в 98% случаев не нужны серьезные отношения. Да и зачем, если через пару месяцев они вернутся домой? У многих к тому же дома жены. Не знаю, как это работает, но такие мужчины по-особому ненасытные. Они готовы заниматься сексом при любой удобной возможности и не стесняются ничего. Тем временем мой муж готов заниматься только "классическим" сексом и никак иначе. Это так скучно, что вызывает зевоту.

Что еще классно с вахтовиками? Постоянная смена декораций. Месяц ты проводишь в этой квартире, еще один — в другой, а потом и в отеле. Для качественного секса важна смена обстановки. Даже если сам секс не меняется, ощущаешь все по-другому. К тому же разная мебель способствует разным позам. А секс в душевой кабине — вообще нечто.

И наконец, если ты изменяешь с "командировочным", — об этом никто не узнает. У нас город маленький, все со всеми знакомы. А эти ребята приезжают, у них никого нет. И слава богу. Значит и муж будет оставаться в неведении. По-моему, идеально.