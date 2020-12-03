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Телеведущий признался в измене и извинился перед женой в прямом эфире 

Lenta.ru 9 часов назад
Телеведущий признался в измене в прямом эфире
Фото: Nikkansports.com
Японский комик и ведущий Кэн Ватабэ (Ken Watabe) в прямом эфире признал, что изменял супруге и извинился перед женой и общественностью. Для этого он организовал пресс-конференцию, которую показали телеканалы страны. Ролик также опубликован на YouTube.
На мероприятии он впервые публично подтвердил неверность. Комик также принес извинения за произошедшее, поклонился, находясь в таком положении перед камерами несколько секунд.
Ватабэ рассказал, что уже обсудил с супругой измену. Он пояснил, что жена задумалась о том, что совершила ошибку, выйдя за него замуж, и крайне зла на него из-за произошедшего. Однако будет ли развод, ведущий не пояснил.
Он женился на модели Нозоми Сасаки (Nozomi Sasaki) в 2017 году. Позже супруги устроили свадебную церемонию и медовый месяц, который провели на острове Таити в южных водах Тихого океана. В сентябре 2018-го у пары родился сын.
В июне 2020 года японский таблоид Shukan Bunshun опубликовал информацию о том, что Ватабэ изменял супруге с несколькими женщинами. Утверждалось, что в некоторых случаях комик устраивал секретные встречи в общественных туалетах токийского квартала Роппонги. Говорилось по крайней мере о трех девушках. Так, якобы с одной из них у него было больше 30 интимных свиданий, а другой он платил деньги за секс. Вскоре он признал эту информацию через своих представителей и ограничил публичные выступления и эфиры на телевидении.
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