«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу» 

Замужество в Осетии начинается с кражи, и порой очень жестокой. Если молодой человек решил стать женихом, его ничто не остановит: он вправе схватить понравившуюся ему девушку, накинуть на нее бурку, силой затолкать в машину и отвезти в свой дом. Иногда для молодых женщин дело кончается не только синяками и ссадинами на теле, но и разрушенными судьбами. Осетинские невесты рассказали «Ленте.ру» о том, как наряжались и что чувствовали во время своей роскошной свадьбы, и о том, что ждало их в браке.

«Ну что это такое — я взял и украл девушку, которая меня не любит?»

Тамерлан, 25 лет, жених

Отправляешь ее в торговый центр, потом едешь туда со своими ребятами, с собой берешь бурку. Кто-то ее отвлекает, и в это время ты или твой друг подбегаете к ней сзади, накидываете бурку и уносите.

Сейчас уже воруют по договоренности. Никто не посмеет красть невесту, с которой он даже не общался. Ну что это такое — я взял и украл девушку, которая меня не любит? Ее же сразу заберут. А раньше такого не было — они все оставались. Стыдно было уходить.

Когда воровали чью-то сестру, потом на этой почве чуть ли не фамилиями воевали — как посмели? Раньше, когда осетины жили в горах, было так: понравилась девушка — какие свидания? Взял и украл ее просто! А любовь со временем приходила, наверное.

«Невесту уводят в ее комнату — тогда начинается свадьба»

У осетинских будущих супругов все начинается со сватовства. Со стороны жениха в дом невесты отправляют несколько мужчин, чтобы попросить ее в жены своему родственнику. Но при первой встрече соглашаться не принято. Сватов засылают трижды, и только с третьего раза назначают день сговора. Сторона невесты может и отклонить предложение сватов, но сделать это нужно деликатно и обходительно, чтобы не обидеть гостей и семью жениха.

Во время сговора стороны обсуждают подробности предстоящей свадьбы, договариваются о дате и количестве приглашенных. После этого начинается традиционное застолье. По окончании сговора принято передавать определенную сумму денег в дом невесты.

После сговора бывает тайный визит — за неделю до свадьбы, в ночь на воскресенье. Жених вместе с шаферами, друзьями и родственниками приезжает к невесте и привозит подарки: обручальное кольцо, платье, которое невеста наденет в день свадьбы, нижнее белье, туфли, духи и золото для будущей свекрови. А шаферы после этого становятся назваными братьями невесты, на протяжении всей жизни они должны защищать ее и помогать ей.

Старший шафер — его называют кухылхацаг — главное действующее лицо на свадьбе. От его организованности зависит все: какой будет порядок на свадьбе, когда делегация поедет за невестой, как примут гостей

После того как молодые обменялись кольцами, начинается застолье, по окончании которого жених с шаферами заходят в дом к старшим женщинам. Мать и бабушка невесты подают им бокалы с осетинским пивом. Когда бокалы пустеют, они возвращают их, положив внутрь деньги — сколько посчитают нужным.

С утра в день свадьбы за невестой отправляется кортеж, ее забирают и везут к жениху. Прибывших должны встретить старшие, а молодые тем временем выносят три пирога и осетинское пиво. Глава семьи говорит тост, обращаясь к богу с пожеланиями для молодых. После этого гостей приглашают в дом или в ресторан. После снятия фаты невеста угощает пожилых женщин медом, а свекровь и другие родственницы желают молодоженам, чтобы они были так же сладки друг другу, как этот мед. После ритуала невесту уводят в ее комнату — тогда начинается свадьба.

@oksana_dzulaeva

Заурбек Сидаков и его невеста Мадина Плиева

Однако не всякая осетинская свадьба проходит благополучно. Минувшим летом на всю республику прогремел скандал, произошедший на свадьбе чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова . Во время торжества жениху прислали эротические видео его будущей супруги, которые она якобы отправляла своему бывшему молодому человеку, который к тому же был женат. Сидаков выволок девушку из ресторана за волосы, друзья и семья его поддержали. После случившегося он сидел и плакал на асфальте у заведения. Невеста не выдержала позора и попала в больницу, откуда потом отправилась в Москву.

Менее знаменитые осетинские жены и их родственницы согласились поделиться с «Лентой.ру» своими историями замужества.

«Коленки у нее были разодраны, но, как говорится, ничего страшного»

Зарема, 23 года, помогала в краже невесты

Мы воровали девочку. Я тогда была с братом и сидела в машине. Когда она вышла с работы, мы подъехали, парень выскочил, схватил ее и закинул в машину. Она была очень маленькой, очень худенькой, и когда он ее закидывал, она ударилась головой о раму. На моем опыте кого только ни крали — всегда почему-то калечат. Ну, украл, уронил и все. В итоге она в полном шоке, шепчет: «Что происходит? Куда мы едем?»

Дома мы заранее накрыли огромный стол. Старшая завела ее в комнату, поставила в угол, надела на нее косынку. Ее уже даже никто не спрашивал — украли и сразу одели. Вообще как должно быть: когда девушку воруют — ее должны спросить, хочет ли она остаться, и тогда уже повязывать ей косынку. Но мы не стали церемониться, сразу надели на нее косынку, белое красивое платье, которое тоже было заготовлено.

Когда ее родственники приехали, она уже была в косынке. Они в шоке: как так? А она уже, получается, согласилась

Но украли однажды и мою сестру. Они гуляли с молодым человеком по проспекту. Там иногда ходят ребята с камерой и микрофоном и берут интервью, задают прохожим разные вопросы. Тут к моей сестре подходят якобы репортаж снимать (это была постановка, заранее организованная ее парнем) и спрашивают: «Девушка, скажите, а что было бы, если бы вас сейчас украли?» Моя сестра говорит: «Я бы офигела!» И тут сзади к ней подбегают, накидывают на нее бурку, начинают по всему проспекту таскать. Ее, конечно же, уронили, и не один, и не два раза.

видео Alan Gagoev / YouTube

Потом ее закинули в машину и повезли в селение. Мы целой толпой собрались ее забирать. Когда мы приехали, нас настолько тепло встретили его родственники, что мы даже забыли о своем намерении и уже сами решили ее там оставить. Но одна из наших теток все же зашла к ней в комнату и спросила, хочет ли она остаться. Она согласилась. Коленки у нее были разодраны, но, как говорится, ничего страшного.

Мы сели за стол, познакомились со всеми. На тот момент жениха еще не было. По традиции, когда приезжают родственники невесты, жених должен спрятаться — ведь его могут побить за то, что он украл девушку. У нас вообще-то не положено воровать, все хотят выходить замуж красиво, по договоренности.

«Свадьба вовсю шумит, а невеста молча стоит в углу»

Валерия, 27 лет, выдала замуж сестру

У сестры свадьба была более-менее современная, но, конечно, не без традиций. То есть невеста играла свадьбу отдельно, а потом сторона жениха приехала за ней и увезла на свою свадьбу. Она приехала к нему в осетинском наряде, там с нее сняли фату и поставили в угол. У нас невеста всю свадьбу должна провести стоя, вот и моя сестра стояла. Веселье идет, свадьба вовсю шумит, а невеста молча стоит в углу.

В какой-то момент к ней подошли с подарками, у нас принято дарить много украшений — золото, бриллианты… Близкие друзья и родственники начинают все это на нее надевать. Вешают цепочку, и каждый нанизывает на нее свой подарок: кольца, серьги, много-много украшений, что-то надевают прямо на уши, на пальцы. При этом каждый говорит ей какие-то наставления и пожелания.

видео Alan Gagoev / YouTube

Затем невеста угощает медом женскую часть семьи мужа. Она взяла горшочек и начала кормить всех с одной ложки. Это символизирует, что они теперь — единая семья, которая всю жизнь будет есть одной ложкой. По традиции во время свадьбы какой-то парень или мальчик может незаметно украсть этот горшок и попросить за него выкуп. У сестры горшок тоже украли, и его пришлось выкупать за огромную сумму, которую заломил воришка. Поэтому все стремятся украсть горшок — его придется возвращать любой ценой, за любые деньги.

Итак, невеста всю свадьбу простояла в углу. Но в завершение вечера она все же сняла осетинский наряд и переоделась в европейское платье. Начались выступления и веселье, медленный танец, танец дочери с отцом. Разрезали торт, показали ролик об их отношениях — love story. Но с европейской частью главное — не перегибать.

Под конец, когда все старшие расходятся и никто уже не обращает внимание на молодых, невеста, как правило, тоже может повеселиться — но в меру

Переживаний у нее было очень много, как и у всех девушек на осетинских свадьбах. У нее был очень тяжелый традиционный наряд, в него была встроена громоздкая конструкция, было очень много ткани. Стоишь во всем этом во время свадьбы — и тебе очень тяжело как физически, так и морально. Многие нервничают, с трудом это переносят. Моей сестре тоже было непросто, ведь она очень энергичная, а костюм неудобный. Переживала еще из-за того, что было много старших, а невеста должна быть очень скромной. Сестра постоянно себя одергивала и спрашивала, достаточно ли скромно она себя ведет, не делает ли лишнего.

«Я держала себя в руках, чтобы не упасть»

Мадина, 23 года, невеста

Самым сложным в этот день для меня было переодевание в осетинское национальное платье. Оно было тяжелое, нереально тяжелое, где-то 10-15 килограммов (если не больше). А я худая, из-за этого у меня сильно заболела спина, болели все ребра, потому что пояс на платье очень сильно давил. Я еле стояла, еле держала себя в руках, чтобы не упасть. От шляпы у меня сильно заболела голова. Еще и прическа, эти шпильки в голове… Когда вспоминаю, у меня слезы на глаза наворачиваются. Наверное, это того стоило. Платье было богатое, красивое.

Тяжело было в первое время найти контакт с родственниками мужа. Чужой дом, чужая семья. У них свои законы, свои правила. В осетинских семьях невестка не может разговаривать со свекром, не может находиться вместе с ним в одном помещении, поэтому мне было очень тяжело. Когда он приезжает с работы где-то около семи, ты резко встаешь и уходишь в комнату. И не появляешься до тех пор, пока свекор не ляжет спать. Я встаю раньше него, чтобы успеть сделать свои дела, приготовить ему кофе и снова спрятаться в своей комнате. Еще нельзя громко разговаривать в чужом доме, ты как-никак невестка!

видео Alan Gagoev / YouTube

В течение недели после свадьбы каждый день приходили гости. Но мне не довелось с ними много общаться, поскольку свекор почти всегда был дома. Всю эту неделю я проходила в белой косынке, но потом устроили большое застолье со всеми родственниками, там был и свекор. С меня сняли косынку, он подозвал меня к себе, сказал, чтобы я с ним начала разговаривать, подарил серьги. С тех пор я уже могла выходить, когда он бывал дома, я могла сидеть с ним за одним столом. Сейчас уже легче. Меня приняли как дочь, очень бережно ко мне относятся. И я очень благодарна за то, что мне помогали, пока я привыкала, ведь я, например, спрашивала: «С перцем вы любите или без?» И мне нормально отвечали.

«Новая мама очень современная, она даже разрешает мне спать до десяти часов»

Илона, 24 года, невеста

Познакомились мы в детском лагере, высоко в горах Осетии — я каждое лето ездила туда отдыхать. «Встречались» тут не говорят, тут используют слово «общались», поэтому общались мы четыре года, причем один год на расстоянии. А потом он переехал в Москву.

Предложение он мне сделал 11 декабря прошлого года. Я дала свое согласие, но без разрешения старших все равно ничего бы не произошло. Поэтому после Нового года дядя моего жениха, брат и еще несколько родственников пришли к нам домой. У нас дома тоже были мои старшие: должен быть именно дядя, а родители при этом не присутствуют.

Они познакомились и договорились, когда и где будет свадьба, кто какую часть расходов берет на себя. Из-за пандемии пришлось отменить праздник, у нас была только роспись в загсе. В доме, куда я пришла жить, сделали «три пирога» — накрыли стол и помолились. Это такая традиция, когда новый человек приходит в семью.

На следующий день свекровь надела мне белый платок. По традиции я должна была его носить до тех пор, пока свекор не разрешит его снять. Но у нас в доме нет свекра, поэтому я носила платок недолго. В тот же день свекровь сказала, что она всегда мечтала о дочке, а у нее только трое сыновей. Она попросила меня называть ее мамой. Поначалу трудно было, а потом я привыкла. С ней у нас сложились теплые отношения. Новая мама очень современная, даже разрешает мне спать до десяти часов.

Вместо медового месяца мы с мужем, его друзьями и моими подругами поехали в горы, в то место, где мы когда-то познакомились. Там теперь нет детского лагеря, стоит база отдыха. Очень символично получилось. Я подружилась со всеми остальными невестками, у моего мужа пятеро братьев, и у четверых из них есть жены.

Из-за пандемии мы пока остались жить во Владикавказе. Если честно, это была мечта всей моей жизни. Мои родители переехали в Москву, когда мне было два года, и я 22 года жила и ощущала себя не на том месте, у меня всегда была навязчивая мысль: хочу домой. Когда я приезжала на лето к бабушке, уезжая, всегда плакала. Мы ехали на поезде двое суток, и я плакала всю дорогу.

А теперь я живу в самом лучшем городе и чувствую себя отлично. Я еду в такси, смотрю в окно и понимаю, что я дома. И что мое место — в Осетии.