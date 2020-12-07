Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Неверная жена спряталась на потолке от злого мужа 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Неверная жена спряталась на потолке от злого мужа
Фото: Lenta.ru
Изменница из города Мандауэ, Филиппины, пыталась спрятаться на потолке комнаты в дешевом отеле от разъяренного мужа, который застукал ее с любовником. Об этом сообщает издание The Sun.
Муж филиппинки вернулся домой после нескольких месяцев работы на нефтяной платформе за границей. Он был расстроен, когда заметил, что жена стала вести себя отстраненно. Женщина стала часто уходить из дома по выходным. Она объясняла это тем, что ей нужно срочно съездить в офис, где она работает бухгалтером.
В воскресенье, 29 ноября, женщина в очередной раз якобы отправилась на работу. Муж решил проследить за ее такси. Она высадилась перед дешевым мотелем и встретилась с молодым мужчиной.
Обманутый супруг позвонил другу и попросил его помочь, и тот заявил о происходящем полицию. Сотрудники отеля не пускали мужа внутрь до тех пор, пока на место не приехали полицейские. Уточняется, что супружеская измена на Филиппинах считается уголовным преступлением.
Предполагаемый любовник женщины был задержан при попытке покинуть здание. Когда полицейские ворвались в комнату, они увидели, что там никого нет, а одежда женщины разбросана по полу. Вскоре после этого с потолка упал женский ботинок.
Оказалось, что женщина попыталась спрятаться в полости над потолком. Полицейские принесли лестницу, чтобы снять ее оттуда. Несмотря на уговоры сотрудников правоохранительных органов, она отказывалась слезать с потолка. Убедить ее спуститься смогли только женщины-полицейские.
Спустя почти полчаса они смогли доставить женщину в полицейский участок вместе с мужем, который намерен подать в суд на нее и ее любовника. Если вина неверной жены будет доказана, ее ждет до шести лет лишения свободы, в соответствии с местным законодательством об измене.. Ранее сообщалось, что изменившего жене жителя Китая в городском округе Маомин, провинция Гуандун, подвергли древнему наказанию. Толпа связала провинившегося веревками и посадила в бамбуковую клетку, после чего вынесла из здания и опустила в воду.
Видео дня. Знаменитости с очень странными привычками
Последние новости
Названы самые курящие и пьющие регионы России Названы самые курящие и пьющие регионы России В России за сутки выявлено более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Россиянам задумали запретить ездить по стране из-за коронавируса Россиянам задумали запретить ездить по стране из-за коронавируса
Женский форум
Любовь , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение