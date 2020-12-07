Неверная жена спряталась на потолке от злого мужа 

Изменница из города Мандауэ, Филиппины, пыталась спрятаться на потолке комнаты в дешевом отеле от разъяренного мужа, который застукал ее с любовником. Об этом сообщает издание The Sun.

Муж филиппинки вернулся домой после нескольких месяцев работы на нефтяной платформе за границей. Он был расстроен, когда заметил, что жена стала вести себя отстраненно. Женщина стала часто уходить из дома по выходным. Она объясняла это тем, что ей нужно срочно съездить в офис, где она работает бухгалтером.

В воскресенье, 29 ноября, женщина в очередной раз якобы отправилась на работу. Муж решил проследить за ее такси. Она высадилась перед дешевым мотелем и встретилась с молодым мужчиной.

Обманутый супруг позвонил другу и попросил его помочь, и тот заявил о происходящем полицию. Сотрудники отеля не пускали мужа внутрь до тех пор, пока на место не приехали полицейские. Уточняется, что супружеская измена на Филиппинах считается уголовным преступлением.

Предполагаемый любовник женщины был задержан при попытке покинуть здание. Когда полицейские ворвались в комнату, они увидели, что там никого нет, а одежда женщины разбросана по полу. Вскоре после этого с потолка упал женский ботинок.

Оказалось, что женщина попыталась спрятаться в полости над потолком. Полицейские принесли лестницу, чтобы снять ее оттуда. Несмотря на уговоры сотрудников правоохранительных органов , она отказывалась слезать с потолка. Убедить ее спуститься смогли только женщины-полицейские.