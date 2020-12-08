«Я его люблю, но не знаю кем он выйдет»

От большинства мужчин-заключенных отворачивается их семья, поэтому в местах лишения свободы они остаются одинокими. Частой отдушиной для преступников становятся сайты знакомств и соцсети, где они ищут отношения. Пока одни настроены серьезно, другие продолжают обманывать порядочных людей и ищут себе жертву.

Тех, кто общается с преступником за решеткой, называют "заочницы", "зэкули", "любимки" и "ждули". "Рамблер" собрал рассказы женщин, которые состоят в отношениях с заключенными.

"Есть смысл поверить?"

Большинство девушек, которые знакомятся с людьми, сидящими за решеткой, все-таки сомневаются в верности своих возлюбленных. Одной из главных проблем является недоверие. Несмотря на то, что существует много историй про возлюбленных заключенных, они все равно знакомятся с ними и даже общаются.

"Я так то девочка адекватная и в меру циничная, но тут как то накрыло что ли… И вот спустя месяц уже понимаю, что жить без этого родного голоса в трубке становится все сложнее. С сынишкой моим по телефону разговаривал. Сам спрашивает как у сына дела? Интересуется. Да и вообще клянется всем чем можно, что никогда мне не причинит боль и никогда не предаст", — пишет в форуме заочниц одна из женщин. В конце она рассказывает о том, что ее позвали замуж и просит совета. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Другие женщины делятся историями о том, как девушки "бегают" от одного заключенного к другому. У таких, по мнению девушек форума, "с головой не все в порядке". Существуют и те, кто остался со своим возлюбленным уже после того, как узнали о его преступлении. Они могут по несколько лет ждать мужа из тюрьмы. Он выходит, а потом заново садится.

"Я не смогла бы ждать человека, которого совсем не знаю. Заочное знакомство это как то все таки… Наверное бывают счастливые исключения. Эти женщины очень сильные, или нет другого выбора", — делится историей женщина, которая уже второй раз ждет своего мужа из тюрьмы.

Сами заочницы, которые знакомятся с возлюбленными по Сети, объяснить свою тягу к таким людям не могут.

"Я заочница, мне 23 года, замужем была, ну и сейчас официально, на тот момент когда знакомилась со своим арестантом по интернету. И поклонников куча была, но не по душе не был не один. И сильно я себя не считаю. Объяснить это я не могу. Просто ради любви я готова на все, а его я люблю"

Завтра будет завтра

Существует и другой тип девушек, которые не питают иллюзии к своему возлюбленному, а просто живут моментом. Они говорят, что они счастливы сейчас, а то, что будет потом, их совсем не волнует.

Сами девушки пишут, что их будущее не определено, потому что трезво оценивают окружающий мир. Девушки пишут, что на данный момент у них с возлюбленным все хорошо, но в будущем с ним они не уверены.

"Сейчас он другой, я вижу это и сама… Но не могу ни в чем быть уверенной, тем более жизненный опыт некоторый имею. Остаётся только надежда. На все хорошее!"

Некоторые заочницы уже заранее готовятся к худшему исходу и уверены, что будут готовы отпустить своего возлюбленного.

"Действительно, как и многие пока могу сказать, что все хорошо…Что дальше будет не знаю… И если даже думаю о том, что по освобождению расстанемся, то я отпущу спокойно как бы не было больно…Я живу настоящим, мне сейчас хорошо, я счастлива"

Другие беспокоятся о том, что тюрьма может сильно поменять их любимого человека. Действительно, по сообщениям других женщин, человек сильно меняется, но его чувства не угасают.