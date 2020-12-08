4 главных мужских страха в сексе 

Будьте осторожны, чтобы не обидеть своего партнера.

Тема секса , наверное, одна из самых тонких для любого мужчины. Одно неосторожное слово со стороны женщины может поселить комплексы, с которыми мужчина будет бороться долгое время. Именно поэтому так важно понимать своего партнера, и не затрагивать те моменты, которые могут расстроить вашего мужчину и испортить романтический вечер. Мы решили выяснить, какие страхи интимного характера чаще всего одолевают сильный пол.

«А вдруг не получится!»

Любой мужчина должен знать, что для его женщины нет никого лучше, а потому мысли о неудачи в постели могут перерасти в настоящую фобию. Женщине важно дать понять, насколько важен для нее мужчина, не скупитесь на нежные слова и прикосновения, чтобы приободрить партнера. Если вы понимаете, что у вашего мужчины есть проблемы в сексуальном плане, не заостряйте на этом внимание, особенно не стоит возмущаться по поводу неудач в постели. Вместо этого помогите ему справиться с проблемой — мужчина будет вам благодарен.

«А вдруг ей не понравится!»

Популярный миф гласит, что мужчину интересует исключительно собственное удовольствие. Однако, судя по опросам, мужчин в большинстве случаев волнует удовольствие партнерши, ведь восхищение женщины способно невероятно поднять мужскую самооценку. Кроме того, так же, как и женщины, многие мужчины переживают из-за внешнего вида — недостаточно развитая мускулатура, животик, прогрессирующая потеря волос и другие внешние проявления могут серьезно покачнуть самоуверенность мужчины, который в таком случае может предложить заняться любовью в темноте. Как и в предыдущем случае, не стоит указывать партнеру на его недостатки слишком грубо, ведь ваша задача — помочь своему мужчине побороть комплексы, а не «отрастить» новые.

«А вдруг…»

Конечно, утверждать, что любой мужчина боится ответственности, глупо, ведь это совсем не так. И все же многих мужчин посещает мысль о том, что женщина может быть с ним не до конца честна и, возможно, ищет способ, как привязать его к себе. Как правило, подобное отношение свойственно мужчинам, пережившим неприятный опыт с бывшей женщиной. Здесь важно дать понять мужчине, что вы — самодостаточная женщина, для которой секс не является способом улучшить свое положение, вы просто хорошо проводите вместе время и не ждете ничего взамен друг от друга.

«А вдруг она высмеет меня!»

И еще один популярный мужской страх — женщина поймает его в самый неловкий момент. Для многих людей мелочи вроде смешных носков в постели или другие интересные особенности партнера не имеют никакого значения, однако все мы любим время от времени себя накрутить, и здесь снова вступает женщина, которой, опять же, не стоит комментировать даже очень забавные вещи — мужчина просто не может себе позволить стать объектом насмешки со стороны женщины.