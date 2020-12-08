Студентка заработала на продаже своих трусов 

Студентка факультета физики Ньюксалского университета зарабатывает 600 фунтов стерлингов в месяц на продаже поношенных трусов и колготок. Об этом сообщается на сайте Daily Mail.

Такая идея пришла девушке после того, как она выставила на eBay несколько масок для Хэллоуина и получила сообщение от незнакомца, который предложил продать ему ее поношенные перчатки за 15 фунтов. А после этого он попросил у нее нижнее белье.

По словам девушки, вещи, предназначенные для покупателей, она носит около двух дней, занимаясь своей повседневной жизнью.

«Я гуляю или бегаю, но иногда поступают особые заказы. Однажды меня попросили надеть колготки и сделать несколько физических упражнений. А еще был случай, когда меня попросили в колготках с сандалиями наступить на варенье, конфеты и свежие фрукты. Затем я упаковала раздавленные сладости и отправила заказчику вместе с видеороликом. Весь процесс занял у меня всего лишь десять секунд, и я получила за это 45 фунтов»,

— поделилась студентка.

Семья и друзья героини не знают о ее сайте и считают, что студентка зарабатывает резьбой по дереву.