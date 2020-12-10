Третий пол: кто такие интерсексы

Относительно недавно мир начал узнавать о гендерном разнообразии. Начали говорить о многих вещах, которые никогда ранее не придавали огласке, предпочитая делать вид, что проблемы не существует. Узнали мы и об интерсексах — людях, родившихся с признаками мужского и женского пола, причем не всегда явными.

Интерсекс — это вовсе не обязательно человек с мужскими и женскими половыми признаками. Гораздо чаще бывает так, что женщина рождается без матки, а мужчина — с добавочной Y-хромосомой. Но такие парни не выглядят женственными — они отличаются высоким ростом и недюжинной силой и диагностировать интерсекс-вариативность очень непросто.

Можно сказать, что под определение «интерсекс» попадает как анатомия, которая не вписывается в стереотипы о мужском или женском начале, так и отличия, заметные только на уровне хромосом. Когда-то в медицине использовался термин «гермафродитизм», считающийся сегодня некорректным. Наукой доказано, что человек, как и любое другое млекопитающее, не может быть гермафродитом, так как две разные репродуктивные системы, да еще и функционирующие, в природе не встречаются.

Интерсексы встречаются не так уж и редко. Ученые установили, что под это определение попадают до 1,7% населения нашей планеты. Для сравнения можно сказать, что примерно столько же в мире близнецов и людей с рыжими волосами. Так что интерсексуальные люди живут среди нас и с этим нужно считаться.

Но самая интересная особенность интерсексов заключается в том, что они внешне неотличимы от других людей. Разумеется, если сами не решат подчеркнуть свою необычность. Интерсекс-вариативность могут диагностировать еще в роддоме, по внешним половым признакам, если они, конечно, позволяют поставить диагноз.

Но главная проблема заключается в том, что особенность не всегда бывает явной и могут пройти долгие годы, прежде чем выяснится, что половое созревание проходит не совсем обычно. Бывает и так, что про интерсексуальность узнают при попытке забеременеть или вовсе живут с этим всю жизнь, не осознавая своей сути.

Появление интерсекс-вариаций может быть вызвано множеством причин. Чаще всего ученые отмечают нарушения формирования пола у детей, рожденных в близкородственных браках, но это не определяющее условие. Да, именно «нарушение формирования пола» — именно так во всем мире называют это явление. Термин «интерсекс» используется гораздо чаще, но наукой он не признан.

Вообще, в мире не существует медицинских специалистов, занимающихся конкретно нарушениями формирования пола. Родители, заподозрившие у своего ребенка интерсексуальность или взрослый человек, почувствовавший, что с ним что-то не так, не смогут записаться на прием к доктору, который окажет им квалифицированную помощь.

Интерсексуалы получают помощь у целой команды специалистов, в которую входят эндокринологи, гинекологи, урологи, хирурги, генетики и, конечно же, психотерапевты. Только такая серьезная компания врачей сможет поставить правильный диагноз и точно определить все нюансы интерсекс-вариаций.

Но если смысл обращаться к медикам в таком случае, ведь интерсекс-вариативность невозможно излечить? Да, смысл есть — хотя «излечить» такую врожденную особенность организма не получится, чаще всего есть возможность приблизить человека к тому полу, к которому он сам себя причисляет.

Когда-то «лечение» интерсексов заключалось в проведении оперативного вмешательства в раннем возрасте. Чаще всего операция проводилась в случае, если обнаруживалась особенность половых органов. Хирурги приводили пациентов к «женскому стандарту», так как женские гениталии сформировать гораздо проще мужских. Из-за этого большинство интерсексов становились девочками независимо от того, кем они себя на самом деле ощущали.

Последствия такого лечения часто были негативными. Пациенты начинали страдать от утраты интимной чувствительности, бесплодия, заболеваний мочеполовой системы, депрессий. К сожалению, случались среди таких «излеченных» и суициды — не все были готовы принять себя в новом виде.

Сейчас к лечению интерсексуалов подходят очень осторожно и ключевую роль играет то, как себя определяет сам пациент. В некоторых странах пришли к необходимости запретить хирургическое изменение пола до достижения ребенком шести лет. Это еще не выход, но уже первый серьезный шаг к нему.

Но очень часто бывает так, что интерсексуальность не проявляется до периода полового созревания. Кроме гормонального всплеска такие люди сталкиваются с большим количеством комплексов из-за нетипичного тела. Вторичные половые признаки у таких людей могут формироваться не так, как обычно, или не проявляться вовсе, что нередко становится настоящей трагедией.

Усложняется все вмешательством родителей подростка, которые уже сами выбрали пол за него и настаивают на том, чтобы ребенок с этим смирился. Проблемы с самоопределением приводят к тому, что интерсексы остаются жить в мужском теле, ощущая себя женщиной, или наоборот. Каминг-аут у этих людей может не состояться никогда и трагедия этих несчастных может длиться всю жизнь.

Многие, услышав термин «интерсексуальность», делают ошибочные выводы, ассоциируя это понятие с сексуальной ориентацией. Такой человек может быть как гетеро-, так и гомосексуалом и это не зависит от того, какой у него набор хромосом. Последние 10−15 лет отношение к интерсексам изменилось в лучшую сторону. Мир узнал больше об этих людях и они могут жить полноценно, рассказывать о себе и даже создавать семьи.

Несмотря на это, большинство интерсексов продолжают скрывать свою особенность, опасаясь быть неправильно понятыми или вовсе не принятыми обществом. Зато люди с «нарушением формирования пола» сегодня активно поддерживают друг друга, объединяясь в сообщества в реальной жизни и в интернете. Они делятся радостями и проблемами, советуют медицинских специалистов и просто изливают друг другу душу.