Что делать, если партнера интересует лишь секс

Кажется, что вот, наконец-то, он найден — «тот самый» мужчина. Он проявляет знаки внимания, часто звонит и вообще ведет себя так, как и должен настоящий мужчина. И да, часто так и бывает, однако этот же на первый взгляд прекрасный мужчина может внезапно пропасть, причем делает он это после того, как у вас «это» произошло. И женщина не может понять, что же она сделала не так. Ничего. Просто ваш новый партнер интересовался вами исключительно в интимном ключе. Как же понять, что дальше постели ваши отношения не зайдут? Мы попытались разобраться.

Он сразу же бросается в «омут»

Мужчина, который не рассматривает вас как партнершу на долгий срок, будет пытаться подвести вас к постели как можно быстрее, а для этого ему придется появить немалую активность: уже на втором свидании он начнет нарушать ваши личные границы, будет обнимать и, возможно, делать недвусмысленные намеки. Все дело в том, что он не боится вашего отказа, так как в любом случае ему предстоит искать новую женщину.

Ложь. Много лжи

Мы не говорим о профессиональных пикаперах, однако их советами любят пользоваться многие мужчины, которые ищут развлечений на пару недель. Так одной из проверенных схем в «работе» пикапера является жалостливая история, которая пробуждает в женщине настоящую лавину эмоций, что помогает быстрее получить несколько баллов к доверию. Такой мужчина будет постоянно намекать на то, что он разочарован в отношениях и уже не верит в любовь, женщина в свою очередь может задуматься: «А вдруг я — та самая, кто сделает его счастливым?» и бросается в отношения, не понимая, что оказалась «на крючке».

Он не скупится на эмоции

Следующая тактика свойственна больше женской половине, но и мужчины мастерски ей овладевают, стоит лишь получить большой опыт общения с прекрасной половиной. Мужчина, рассчитывающий на секс в кратчайшие сроки, будет пытаться превратиться для вас в мужчину мечты, но затем… исчезает на некоторое время. Вы, естественно, в панике и начинаете его искать. А он использует это время, чтобы вас «помариновать». Чаще всего после как будто бы внезапной встречи женщина ищет способы, как бы задержать этого мужчину, чтобы он не пропадал из поля зрения так надолго, и предлагает ему секс. Собственно, к этому он и стремился.