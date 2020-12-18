Интимная косметичка: что купить для личной жизни?

Лубриканты, съедобные масла, интимные дезодоранты и увлажняющие эликсиры — что положить в интимную косметичку? Рассказываем!

Универсальный силиконовый лубрикант

Обеспечивает длительное скольжение, а еще отлично подходитдля массажа. Из преимуществ: экономный расход (всего пара капель на одно применение), отсутствие липкости и запаха, мягкость и гладкость кожи после использования. Кстати, лубрикант подойдет и для игрушек!

Съедобная смазка

Универсальная смазка на водной основе с ароматами и вкусами подходит даже для использования с контрацептивами и игрушками! Делает кожу нежной и бархатистой, обеспечивает долгое скольжение и избавляет от сухости и дискомфорта.

Интимный дезодорант

Состав разработан с учетом особенностей интимной микрофлоры, не содержит спирта, не сушит и не раздражает кожу, устраняет неприятный запах и обеспечивает ощущение свежести на целый день. Используй его после душа!

Пролонгирующий спрей

Для мужчин! Благодаря охлаждающему действию спрей снижаетчувствительность половых органов, из-за чего длительность полового акта увеличивается. Главное — правильно подобрать дозировку.

Спрей, усиливающий эрекцию

Камфора и красный стручковый перец увеличивают выносливостьи улучшают кровообращение, а алоэ вера ухаживает и успокаивает кожу. Производители, кстати, обещает увеличение мужского полового органа при регулярном использовании!

Возбуждающий крем

Наносить можно и на мужские, и на женские половые органы. Крем создает согревающий эффект, который сменяется холодом и обратно.

Расслабляющий анальный гель

Для тех, кто хочет экспериментов! Обладает регенерирующими и защитными свойствами и способствует нормальному функционированию кожи, а силиконовая основа геля обеспечивает длительное скольжение.