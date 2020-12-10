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Любовь за рулем: изучаем правила секса в автомобиле 

WomanHit.ru 8 часов назад
Любовь за рулем: изучаем правила секса в автомобиле
Фото: WomanHit.ru
О чем важно помнить, если страсть невозможно сдерживать.
Секс в автомобиле уже давно не вызывает вопросов, и тем не менее многие любители подобного интимного разнообразия сталкиваются с различными неудобствами и часто попадают в неприятные ситуации, например, когда неподалеку оказываются непрошенные зрители. О чем же стоит побеспокоиться, если вы довольно часто практикуете автомобильную романтику? Мы подскажем.

Главное — чистота

Крошки, песок, фантики и другие колющие предметы хоть и внесут разнообразие в вашу интимную жизнь, но совсем не то, на которое вы рассчитывали. Если вы знаете, что в ближайшее время велика вероятность приятного времяпрепровождения в автомобиле, тщательно пропылесосьте все сидения, уберите любые предметы, которые в теории могут оказаться между вами с партнером и доставить крайне неприятные ощущения.

Организуйте комфортное место

Конечно, секс в автомобиле тем и привлекает, что вы оказываетесь в неудобных условиях, тем самым обостряя все чувства, и все же позаботьтесь о том, чтобы в автомобиле были пледы или маленькие подушки на случай, если вы планируете секс-марафон. Кроме того, подушечки могут понадобиться в том случае, если вы страдаете проблемами с суставами — смягчите процесс.

Продумайте «лук»

Если вы знаете, что сегодня вы точно задержитесь в автомобиле, не перегружайте свой образ лишними деталями и не надевайте вещи, которые будет непросто снять в узком пространстве. Джинсы-скинни и брюки из жесткого материала точно доставят больше проблем, чем платье. Но и при выборе платьев с юбками не останавливайтесь на слишком плотных и узких вариантах — не усложняйте жизнь себе и партнеру, особенно если времени не так много.

Салфетки и вода — must have

Будем откровенны — после секса часто требуется пусть и небольшая, но уборка. Особенно в том случае, если вы используете дополнительную смазку. Чтобы быть всегда готовым к внезапному проявлению чувств в необычной обстановке, всегда держите под рукой бутылку с чистой водой и салфетки (влажные и сухие).
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Любовь , Секс в автомобиле , Красивый секс
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