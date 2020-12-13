«Муж хочет управлять моими деньгами»

«Муж временно безработный, обеспечиваю нас я. И вот час назад он мне заявил, что его раздражает, что он не контролирует наш бюджет, не знает, сколько я трачу. Но я не собираюсь и не хочу давать ему свою карту в распоряжение, это же мои деньги, значит, я ими управляю. А ему не нравится, что он уязвим, так как попросить у меня денег на гулянки он не может или позвать в гости друзей. А так карта будет у него, и он якобы сам будет все распределять и получит некую власть, как странно бы это ни звучало»,
«Ваш муж что-то попутал. Его даже кормить не надо, может активнее работу начнет искать. И начинайте готовиться к разводу, похоже, вы замужем за ленивым альфонсом»,
«Мужчина в доме хозяин — пусть идет работать, зарабатывать деньги. А то ни копейки не заработал, а командовать деньгами хочет. Держитесь своего мнения, своих принципов, иначе вообще на голову сядет. Он будет деньгами распоряжаться, а вы зарабатывать, и еще он же вам будет гроши выдавать и еще ворчать, что много тратите»,
«Содержать мужчину — последнее дело, если только не несчастный случай и он на самом деле нетрудоспособен по уважительной причине. А если просто живет за счет женщины — какой же он мужик, такой нафиг не нужен, никакая любовь такого долго не выдержит.
«Содержать мужчину — последнее дело, если только не несчастный случай и он на самом деле нетрудоспособен по уважительной причине. А если просто живет за счет женщины — какой же он мужик, такой нафиг не нужен, никакая любовь такого долго не выдержит.