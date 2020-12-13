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Как женщины относятся к финансовому содержанию мужей 

Катерина Саломе 3 часа назад
«Муж хочет управлять моими деньгами»
Фото: depositphotos.com
В обществе до сих пор ведутся споры, как правильно распределять бюджет в семье. Одни настаивают на равенстве, другие уверены, что мужчина должен содержать женщину, но есть и те, кто предпочитает жить за счет представительниц слабого пола. «Рамблер» сделал обзор соцсетей, чтобы разобраться, как девушки относятся к альфонсам.

«Муж временно безработный, обеспечиваю нас я. И вот час назад он мне заявил, что его раздражает, что он не контролирует наш бюджет, не знает, сколько я трачу. Но я не собираюсь и не хочу давать ему свою карту в распоряжение, это же мои деньги, значит, я ими управляю. А ему не нравится, что он уязвим, так как попросить у меня денег на гулянки он не может или позвать в гости друзей. А так карта будет у него, и он якобы сам будет все распределять и получит некую власть, как странно бы это ни звучало»,

— поделилась своей историей девушка.
Многие женщины взбунтовались и начали высказывать негодование в сторону такого мужчины. Большинство не понимают, как представитель сильного пола может сидеть дома и не работать.

«Ваш муж что-то попутал. Его даже кормить не надо, может активнее работу начнет искать. И начинайте готовиться к разводу, похоже, вы замужем за ленивым альфонсом»,

«Мужчина в доме хозяин — пусть идет работать, зарабатывать деньги. А то ни копейки не заработал, а командовать деньгами хочет. Держитесь своего мнения, своих принципов, иначе вообще на голову сядет. Он будет деньгами распоряжаться, а вы зарабатывать, и еще он же вам будет гроши выдавать и еще ворчать, что много тратите»,

Женщины настаивают на том, что альфонса из дома надо гнать.

«Содержать мужчину — последнее дело, если только не несчастный случай и он на самом деле нетрудоспособен по уважительной причине. А если просто живет за счет женщины — какой же он мужик, такой нафиг не нужен, никакая любовь такого долго не выдержит.

Однако некоторые допускают вариант содержания мужчины, но лишь в том случае, если с ним приключилась беда.

«Содержать мужчину — последнее дело, если только не несчастный случай и он на самом деле нетрудоспособен по уважительной причине. А если просто живет за счет женщины — какой же он мужик, такой нафиг не нужен, никакая любовь такого долго не выдержит.

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