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Можно ли удержать партнера сексом 

WomanHit.ru и ещё 1 6 часов назад
Можно ли удержать партнера сексом
Фото: WomanHit.ru
Так ли зависимы мужчины от интима, как нам рассказывают.
Однозначно ответить на вопрос, соглашаться ли на близость с мужчиной чуть ли не в первую неделю знакомства или подождать, трудно — все зависит от ситуации и степени понимания между вами и мужчиной. Однако большой процент женщин действует не на основе своих чувств, а из страха потерять только-только завязавшиеся отношения. И действительно, если мужчина рассматривает вас лишь в качестве девушки на пару недель, он действительно уйдет, если вы откажете ему в близости хотя бы на третьем свидании.
Обратная ситуация, если мужчина действительно вами заинтересовался и вы интересны ему как женщина, а не как развлечение — в этом случае скорый секс лишь намекнет ему, что на его месте в любой момент может оказаться кто угодно. Не стоит удивляться, что после близости его мужчину-мечты приходится искать «с собаками».
Еще одна типичная ошибка — считать, что уж после секса чувства точно появятся, если до этого эмоциональная связь так и не образовалась. Чтобы возникло взаимопонимание, необходимо время, которое вы должны провести вместе — на пустом месте чувства никогда не возникают, даже такой мощный стимул, как секс, не способен зародить эмоциональную связь, а вот разрушить зарождающуюся привязанность скорый секс вполне может.

Как же зародить в мужчине интерес к себе без интима?

Главное, помнить, что мужчина не думает о сексе круглосуточно, его так же, как и вас, интересуется множество вещей, далеких от интима. Если вы увлеченный человек с горящим взглядом, этот огонь способен разжечь интерес противоположного пола — мужчины не пропускают женщин, которые не зависят от чужого мнения и оказываются интересными собеседниками.
Не запускайте себя. Конечно, помимо внутреннего развития, важно уделять время и своему внешнему виду, и если не посещать салон красоты так же часто, как офис, то хотя бы следить за состоянием кожи, волос, ногтей, а также находить время на поддержание фигуры — это нужно не столько мужчине, сколько вам для ощущения собственной привлекательности.
Будьте позитивны. Никто не любит постоянно ноющих людей. Да, вы можете поделиться проблемами с мужчиной, но смотреть на мир в черно-белом цвете не стоит, ведь отрицательные эмоции еще более заразны, чем положительные, а потому люди стремятся избегать людей, способных распространять негатив как вирус. Если у вас есть такая проблема, постарайтесь проработать ее самостоятельно или вместе со специалистом.
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