«Чувствую себя куклой для утех»

«Добрый день! Мы с моим молодым человеком вместе уже четыре года.. Дело в том, что каждый раз секс начинается без каких-либо прелюдий. Даже поцелуя не дождешься. Конечно, я не то что оргазма достичь, я и возбудиться-то не успеваю.

Получается — он удовольствие поимел, а я только секс-тренажер для его утех. Я много раз поднимала эту тему, показывала, как мне нравится. Но он начал всё делать, как в каких-то пошлых порнофильмах. Совсем не то, о чем я просила. В итоге обиделся и просто перестал ласкать. Теперь какой-то тупик… Как подумаю о сексе — сразу тошно становится, ведь меня там просто используют. Есть ли выход из этой ситуации?» Наталья, 34 года

— Добрый день, Наталья. Проблема, которую вы описываете, очень распространенная. Многие пары с ней сталкиваются. И корень ее даже не в интиме, а в вопросе лидерства. Вы не раз говорили ему, как вам хотелось бы получать наслаждение, но он не сделал по-вашему. Вряд ли у него плохо со слухом, скорее всего, это принципиальная позиция, чтобы показать свое доминирование. Либо не считает ваши желания важными.

Чтобы пойти на диалог, сначала надо обозначить проблему. Сейчас вы говорите, чего хотите — не получаете, а потому соглашаетесь на условия партнера, жертвуя своими желаниями. Поэтому первый шаг — перестать быть «жертвой». Дайте четко понять своему партнеру, что в таком виде близость вас не интересует. То есть ваши действия должны быть согласованы с вашими же словами. Задача — перестать соглашаться на неудовлетворяющий вас сексуальный сценарий, отстаивая свои границы на деле. И только когда проблему осознают в паре оба и будут готовы делать шаги, чтобы ее решить, можно начинать снова сближение.

Это ваше тело, и только вы можете решать, как и когда вы хотите заниматься любовью. Делать это только из-за того, чтобы не потерять партнера, — неправильный подход. Вы рискуете потерять годы жизни, так и не познав настоящего удовольствия.

В вашем случае вряд ли что-то изменится, пока вы своими действиями будете противоречить собственным словам и следовать правилам игры вашего мужчины. Если вы перестанете, — это будет, возможно, началом изменений.