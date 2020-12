Невеста с коронавирусом оказалась в больнице в день своей свадьбы и умерла 

Американка Стефани Линн Смит заболела коронавирусом, оказалась в больнице в день своей свадьбы и через пять дней умерла, пишет NBC News.

29-летняя невеста и ее 31-летний жених Джейми Бассет должны были сыграть свадьбу в городе Лаббок, штат Техас, 13 ноября. Именно там молодой человек сделал девушке предложение, но стать семьей они так и не смогли.

Стефани заболела 3 ноября, американка не замечала у себя никаких симптомов коронавируса. Однако через четыре дня невеста перестала чувствовать вкус, но и этот признак COVID-19 она списала на герпес, которым уже страдала ранее.

Five days after she was supposed to get married, 29-year-old woman dies from Covid-19. https://t.co/O0JLk3w10n — NBC News (@NBCNews) December 13, 2020