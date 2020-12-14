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Невеста с коронавирусом оказалась в больнице в день своей свадьбы и умерла 

Passion.ru 9 часов назад
Невеста с коронавирусом оказалась в больнице в день своей свадьбы и умерла
Фото: Passion.ru
Американка Стефани Линн Смит заболела коронавирусом, оказалась в больнице в день своей свадьбы и через пять дней умерла, пишет NBC News.
29-летняя невеста и ее 31-летний жених Джейми Бассет должны были сыграть свадьбу в городе Лаббок, штат Техас, 13 ноября. Именно там молодой человек сделал девушке предложение, но стать семьей они так и не смогли.
Стефани заболела 3 ноября, американка не замечала у себя никаких симптомов коронавируса. Однако через четыре дня невеста перестала чувствовать вкус, но и этот признак COVID-19 она списала на герпес, которым уже страдала ранее.
Five days after she was supposed to get married, 29-year-old woman dies from Covid-19. https://t.co/O0JLk3w10n— NBC News (@NBCNews) December 13, 2020
Как объяснила мать погибшей Оралья, дочь очень переживала из-за предстоящего события. «Она обратилась к доктору, который и прописал ей лечение», — добавила она. Однако состояние пациентки только ухудшалось, американка попала в больницу. Врачи выявили у нее COVID-19 и пневмонию. Девушку отправили лечиться домой на карантин: прописали принимать витамины, отдыхать и контролировать уровень кислорода в крови.
Состояние Стефани Линн Смит серьезно ухудшилось 10 ноября. В этот день она ослабела, весь день спала и почти ничего не ела. На завтра упал уровень кислорода в крови, девушку увезла скорая. Состояние невесты стало критическим 17 ноября, ее перевели в реанимацию, однако спасти не смогли. На следующий день рано утро врачи сообщили родственникам и жениху девушки, что она умерла.
Фото: pixabay.com
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