Невеста с коронавирусом оказалась в больнице в день своей свадьбы и умерла 

Американка Стефани Линн Смит заболела коронавирусом, оказалась в больнице в день своей свадьбы и через пять дней умерла, пишет NBC News.

29-летняя невеста и ее 31-летний жених Джейми Бассет должны были сыграть свадьбу в городе Лаббок, штат Техас, 13 ноября. Именно там молодой человек сделал девушке предложение, но стать семьей они так и не смогли.

Стефани заболела 3 ноября, американка не замечала у себя никаких симптомов коронавируса. Однако через четыре дня невеста перестала чувствовать вкус, но и этот признак COVID-19 она списала на герпес, которым уже страдала ранее.

Как объяснила мать погибшей Оралья, дочь очень переживала из-за предстоящего события. «Она обратилась к доктору, который и прописал ей лечение», — добавила она. Однако состояние пациентки только ухудшалось, американка попала в больницу. Врачи выявили у нее COVID-19 и пневмонию. Девушку отправили лечиться домой на карантин: прописали принимать витамины, отдыхать и контролировать уровень кислорода в крови.

Состояние Стефани Линн Смит серьезно ухудшилось 10 ноября. В этот день она ослабела, весь день спала и почти ничего не ела. На завтра упал уровень кислорода в крови, девушку увезла скорая. Состояние невесты стало критическим 17 ноября, ее перевели в реанимацию, однако спасти не смогли. На следующий день рано утро врачи сообщили родственникам и жениху девушки, что она умерла.

Фото: pixabay.com