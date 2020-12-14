Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶

Невеста c COVID-19 попала в больницу в день свадьбы и умерла 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Невеста c COVID-19 попала в больницу в день свадьбы и умерла
Фото: depositphotos.com
Американка Стефани Линн Смит заболела коронавирусом и в день свадьбы попала в больницу. Через пять дней 29-летняя девушка умерла. Об этом пишет NBC News.
Церемония бракосочетания была запланирована на 13 ноября. Свадьба должны была состояться в городе Лаббок в штате Техас, где 31-летний жених Джейми Бассет сделал своей девушке предложение. Однако Стефани заболела.
Сначала она не заметила симптомов коронавируса и пропавшие вкусы списала на опоясывающий герпес. Но скоро состояние невесты ухудшилось, и ее госпитализировали с вызванной COVID-19 пневмонией.

«Сегодня должна была состояться наша свадьба. Вместо этого Стефани лежит в больнице, и ей пытаются повысить уровень кислорода в крови. Я не видел ее уже два дня. Это ужасно, и я никому не пожелаю такого», — писал жених на своей странице в Facebook.

Через пять дней, 17 ноября, Стефани перевели в отделение интенсивной терапии, а через сутки она умерла.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвал жалобы людей спустя месяцы после COVID-19.
Видео дня. Самые скандальные романы "Ледникового периода"
Женский форум 5
Любовь , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение