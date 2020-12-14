Невеста c COVID-19 попала в больницу в день свадьбы и умерла 

Американка Стефани Линн Смит заболела коронавирусом и в день свадьбы попала в больницу. Через пять дней 29-летняя девушка умерла. Об этом пишет NBC News.

Церемония бракосочетания была запланирована на 13 ноября. Свадьба должны была состояться в городе Лаббок в штате Техас, где 31-летний жених Джейми Бассет сделал своей девушке предложение. Однако Стефани заболела.

Сначала она не заметила симптомов коронавируса и пропавшие вкусы списала на опоясывающий герпес. Но скоро состояние невесты ухудшилось, и ее госпитализировали с вызванной COVID-19 пневмонией.

«Сегодня должна была состояться наша свадьба. Вместо этого Стефани лежит в больнице, и ей пытаются повысить уровень кислорода в крови. Я не видел ее уже два дня. Это ужасно, и я никому не пожелаю такого», — писал жених на своей странице в Facebook.

Через пять дней, 17 ноября, Стефани перевели в отделение интенсивной терапии, а через сутки она умерла.