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Одинокие женщины перечислили веские причины отказаться от второго свидания 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Женщины объяснили, почему не приходят на второе свидание
Фото: Depositphotos
Одинокие женщины перечислили самые веские причины, по которым они отказывались от второго свидания с мужчинами. Их истории, опубликованные на сайте Mumsnet, приводит Daily Mail.

«Представьте, что вы на первом свидании. Все идет хорошо до момента, пока он не делает что-то такое, что переключает твой мозг на "нет"», — написала автор поста и поделилась своей историей.

Они с мужчиной гуляли в парке и пили кофе, а затем он бросил стаканчик на землю, хотя вокруг было много урн. После этого женщина решила, что больше не будет с ним встречаться.
В комментариях к ее посту пользовательницы рассказали, из-за чего отказывались от второго свидания. Одна из женщин не смогла перенести того, что мужчина носит телефон в специальной сумочке на ремне. Другая не вынесла того, что ее визави пришел с неподстриженными ногтями.
Среди причин, по которым пользовательницы отказывались продолжать общение с потенциальными партнерами, также было то, что один из них облизал нож, и то, что другой случайно плюнул девушке в глаз, когда говорил, а также неумение целоваться и постоянные попытки обсудить прошлые отношения. Одна из девушек также пожаловалась на навязчивость мужчины: после первого свидания она получила от него 45 сообщений за день.
Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что хорошее первое свидание — это не всегда залог успешных отношений в будущем. «Бросила его после первого свидания, оно было ужасным. Сейчас мы женаты, и у нас есть дети», — написала одна из женщин.
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