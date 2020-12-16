6 вещей, которые никогда не нужно делать для мужчины 

Любить не запрещено, жертвовать собой ради возлюбленного — в строго исключительных ситуациях! Мы рассказываем о том, чего никогда и ни при каких обстоятельствах не нужно делать для мужчины, если в ваших планах остаться с ним надолго и быть бесконечно счастливой.

Помогать финансово

Даже если у вашего благоверного дыра вместо кошелька, с работы его выгнали, а новую он найти, якобы, не может, запомните: работу можно найти всегда, и если мужчина мечтает не только самореализовываться, но еще и кормить семью, можно, в конце концов, и грузчиком поработать, прежде чем завоевывать мировую известность.

Беда в том, что если у вас войдет в привычку давать возлюбленному большие суммы, рано или поздно это закончится трагедией — вам придется найти сначала вторую, потом третью работу, а любви, поверьте, от этого в вашей жизни больше не станет.

Дарить дорогие подарки

Помните рассказ О’Генри «Дары волхвов», где главная героиня продала волосы, чтобы купить мужу цепочку для часов, а муж в свою очередь продал те самые часы, желая подарить супруге набор гребней? Волосы вас обрезать, конечно, никто не заставляет, однако подарки должны быть все-таки равноценными.

Не смысла преподносить вашему возлюбленному портфель из кожи питона или того лучше — покупать автомобиль, если он одарит вас очередным кухонным комбайном.

Во-первых, попытка завоевать мужчину деньгами, скорее всего не приведет к успеху, если конечно это настоящий мужчина — напротив, дорогими подарками вы можете только оттолкнуть его, особенно если он себе такой роскоши позволить не может.

Во-вторых, если вам попался недобросовестный представитель сильного пола, любовь может превратиться в использование ваших ресурсов.

Жалеть

Долгое время по просторам интернета гулял ироничный текст о плачущих мужчинах. Мол, если ваш мужчина плачет, похлопайте его по плечу, а если он продолжит лить слезы и после этого — купите своему избраннику памперс.

Как ни странно, в реальности эти советы действительно работают. Не в таких масштабах, конечно. Проблема в том, что в отличие от нашей половины человечества, мужчина за жалость к нему чувства любви не испытывает.

То есть, проще говоря, жаловаться на жизнь он будет вам, а так же наматывать сопли на кулак, ныть, стенать — при вас, а гулять и, что характерно, играть свадьбу — с другими. Наша проблема в том, что нам вечно мерещится, будто жалобы — это признак глубоких отношений, вы ведь его, несчастного и одинокого, вытаскиваете из пучины отчаяния. Вспомните печально известную Русалочку — спасла Принца она, а женился-то он на другой!

Произносить фразу «а я тебе говорила»

Даже если вы сто раз правы. Даже если вы правы миллион раз, и вы его предупреждали, предостерегали и говорили, как надо было, а он посмел вас ослушаться.

Нет ничего более провокационного, чем ваша фраза «а я тебе говорила».

Во-первых, вы оказались умнее, чем он, во-вторых указали ему на это. Очень бестактно!

Будьте уверены, теперь ваш любимый наверняка обидится, более того — скорее всего в скором будущем припомнит вам свой досадный промах.

Отказываться от личной жизни и карьеры

Домохозяйка увешанная, как новогодняя елка — шарами, полотенцами, детскими ползунками и всякого рода бытовыми проблемами — это конечно, хорошо, но, к сожалению, чем больше мы посвящаем жизнь своим мужчинам, детям и домашним заботам, тем быстрее теряет к нам интерес наш возлюбленный.

Рано или поздно ему захочется, во-первых, побыть одному, во-вторых — посмотреть на красивую женщину. И будьте уверены, в большинстве случаев, если вы не в состоянии скинуть с себя затерты халат и фартук не раздумывая, он найдет себе другой объект восхищения. Кстати, это вовсе не значит, что ваш благоверный сломя голову кинется подыскивать себе любовницу. Нет, он просто будет любоваться кем-то другим. Точнее — другой.

То же самое касается и вашего личного времени, интимного пространства. Если вы вышли замуж, это вовсе не означает, что нужно забросить друзей, работу и прочие приятные для вас вещи. Напротив, чем разнообразнее и полнее будет ваша жизнь вне семьи, тем больше к вам будет тянуться ваша половинка. Опять же, не забывайте — во всем нужно знать меру.

Менять внешность

Да, безусловно, мы женщины страстно любим меняться. Если сегодня нам нравилось быть брюнеткой, вполне возможно, что завтра мы решим перекраситься в блондинку, рыжую и даже добавить несколько синих или розовых прядей, все это в пределах нормы. Если же на кардинальной смене имиджа настаивает ваш возлюбленный — впору задуматься.

Обрезать или отращивать волосы в угоду мужчине? Просто потому что ему так захотелось? Не стоит, особенно если вы относитесь к тем счастливицам, которые успевают не только зарабатывать деньги и готовить завтраки с ужинами, но еще и следить за собой.

В конце концов, если ваш избранник предпочитает худощавых девочек «унисекс», а вы куда больше смахиваете на кустодиевскую барышню, почему бы не посоветовать мужчине найти себе свой идеал, а не пытаться подогнать вас под невероятные параметры.

В любом случае — ваш мужчина должен принимать вас такой, какая вы есть, в противном случае это просто не ваш мужчина — увы, таковых на жизненном пути встречается куда больше, чем нам того хотелось бы.