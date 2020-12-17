Почему не стоит давать второй шанс своему избраннику

Если вам кажется, что отношения себя исчерпали и лучше бы каждому пойти своей дорогой, но при этом друзья и родные давят, что можно дать второй шанс и наладить общение, то нужно все же послушать себя и сделать так, как вы решили. Какие еще причины не являются основанием для того, чтобы давать избраннику второй шанс — в материале Passion.ru.

Вы уверены, что без вас он просто пропадет

Многим дамам свойственно проявлять жалость к окружающим, а уж к тому, с кем их когда-то что-то связывало и подавно. Помните, как героиня фильма «Покровские ворота» Маргарита Павловна, собравшись замуж в очередной раз, считала своим долгом позаботиться о своем бывшем, считая, что он без нее точно пропадет. «Это мой крест! И нести его мне!», — повторяла дама, отгоняя от своего экс-супруга потенциальных избранниц. На самом деле это неправильно. Не стоит считать своего бывшего избранника неразумным ребенком, неспособным постоять за себя. Сосредоточьтесь лучше на том, что важно для вас и дайте возможность человеку самостоятельно устроить свою жизнь. Без вас.

Вы уже не испытываете чувств, но вспоминаете, как вам хорошо было раньше

Даже если, оглядываясь назад вы понимаете, что у вас все было хорошо с человеком, поэтому вы мечтаете вновь испытать те светлые чувства и еще раз проиграть те моменты, которые приносили вам радость, не спешите принимать решение в пользу возобновления отношений с тем, с кем по каким-то причинам вы решили расстаться. Скучать и ностальгировать, по мнению экспертов, свойственно всем людям, однако это не означает, что вам удастся войти в ту же реку снова и пережить все то, что было в самом начале вашего романа. К тому же, жить прошлым — значит закрыть себе дорогу в будущее, где, возможно, вас ждут еще более яркие и гармоничные отношения, к которым вы так стремились.

Вы переживаете, что о вас подумают окружающие

На самом деле, ваши отношения с тем или иным человеком касаются только вас и никого больше. Поэтому не стоит ориентироваться на мнение окружающих и строить свою жизнь в зависимости от того, кто и что о вас может подумать. Вместо этого сосредоточьтесь на собственных потребностях и желаниях, иначе свернете не туда и будете следовать чужим, а не своим собственным путем.

Он абсолютно вам не нравится, но ваши родные от него без ума

Стоит напомнить, что жить с человеком вам, а не вашим родным и близким, поэтому даже если окружающие без ума от вашего избранника, но вы сами чувствуете, что отношениям пришел конец, то не стоит идти на поводу у общественности и принимать то решение, о котором, вы знаете, рано или поздно пожалеете. Сходиться снова, по мнению экспертов, стоит лишь в том случае, если вы с партнером поняли, что все еще любите друг друга, осознали свои ошибки в отношениях и готовы меняться, чтобы обрести гармоничный и прочный союз. В остальных случаях лучше не мучить друг друга и присмотреться к тому, кто подходит вам больше по всем параметрам.

Вас коробит от одной только мысли, что он достанется кому-то другому (хотя и вам он больше не нужен)

Собственничество — тоже не лучший повод держать возле себя человека, к которому вас, по сути, уже и не тянет. Однако вы решаетесь попробовать начать все сначала лишь потому, чтобы ваш «экс» не достался кому-нибудь другому. Как в той поговорке — и сам не ам, и другим не дам. По мнению экспертов, ни к чему хорошему это не приведет. Во-первых, вы будете раздражаться, находясь рядом с нелюбимым, а во-вторых, вы, скорее всего, лишите и себя, и вашего избранника права найти свою любовь и счастье.

Вам кажется, что никого другого у вас просто не будет

Почему-то некоторые дамы считают, что лучше быть рядом с бывшим (к которому, возможно, у них уже не осталось никаких чувств, кроме раздражения и разочарования), чем вообще остаться в одиночестве. Они сами себе внушили, что никого другого с ними рядом не будет, хотя это абсолютно не так. Психологи рекомендуют подумать о себе и не лишать себя счастья из-за страха провести оставшуюся жизнь в одиночестве. Наоборот, пока вы не освободитесь от старого, в вашей жизни не появится что-то новое. Поэтому отпустите страхи и шагните навстречу светлому (и счастливому) будущему.

Вы верите, что когда-нибудь он изменится

Еще одно заблуждение, которое зачастую бросает дам в объятия «экса» — уверенность в том, что если вы дадите ему второй шанс, то он обязательно изменится. Увы, но этого не происходит, и в итоге вы понимаете, что потратили время впустую, что ожидания не оправдались и вы поверили в человека, который и вовсе не видит смысла в том, чтобы меняться. Не стоит тешить себя надеждами и ждать чуда, которое, скорее всего, так и не произойдет.

Вам просто страшно довериться кому-то другому

Боязнь новых отношений — это нормально, уверяют психологи. Вы не знаете, как правильно себя подать, не понимаете, что нравится (или не нравится) потенциальному кавалеру и стараетесь подстроиться под его вкусы и настроение (также как и он под ваши), поэтому немудрено, что вас одолевают страх и сомнения. Поэтому подсознательно вы пытаетесь этого избежать и думаете, что лучше вернуться к тому, с кем вас раньше что-то связывало. Однако эксперты напоминают, что это ошибочное мнение, и если у вас в первый раз не получилось построить гармоничные отношения, то с чего вы взяли, что не наступите на те же грабли и у вас точно все получится? В большинстве случаев подобные попытки заканчиваются провалом и разочарованием. Не обманывайте себя и дайте себе возможность стать по-настоящему счастливой с кем-то, кто вас понимает и ценит.