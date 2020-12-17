В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

Мне 43 года, и уже пять лет я вдова. Муж был старше меня на 15 лет, и в один момент его сразил инфаркт. Я тяжело переживала его смерть, три года даже не смотрела в сторону других мужчин. Но однажды проснулась и поняла, что так больше жить нельзя. Детей у меня нет, я еще довольно молодая женщина, а значит, зачем ставить на себе крест?

В поисках приемлемого для себя сайта знакомств я наткнулась на несколько секс-форумов и пропала. Порнофильмы мне никогда не нравились, а вот реальные истории реальных людей меня стали очень сильно возбуждать. Я начала зависать на этих форумах чуть ли не каждый вечер, они стимулировали мою сексуальную разрядку. День за днем я все больше убеждалась в том, что нуждаюсь в мужчине, в мужском теле, в сексе, в конце концов.

Как же я была рада, отыскав на форуме обсуждение, где мужчины и женщины знакомились друг с другом для мимолетных встреч. С одной стороны, это рискованно, но с другой… почему бы и нет? Так я познакомилась с мужчиной, который, как выяснилось, живет неподалеку от меня. В силу своей мнительности, прежде чем встретиться с ним, я все досконально проверила: мы около двух недель переписывались и созванивались, он много рассказал о себе, дал все страницы в соцсетях.

Встретиться было решено в отеле. Конечно, в жизни он оказался не таким, как на фото, как это обычно бывает. Чуть ниже ростом, чуть хуже телосложением. Но, к счастью, это никак не повлияло на качество нашего секса. Он был очень нежен и не позволял себе лишнего. После этой ночи я словно заново родилась. Больше мы с ним не виделись, так как условились всего на один раз, но я могу с уверенностью сказать, что секс-форумы спасли мою интимную жизнь.