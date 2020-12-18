Самые интересные факты о сексе

Естественный природный инстинкт у людей — это возможность размножаться, но это не только обязанность для всех живых существ, но и возможность получать удовольствие и удовлетворение. К сожалению, далеко не всегда интимная жизнь напоминает сюжет из фильма для взрослых, а супружеский долг часто способен превратиться из удовольствия в обязанность. В этой статье будут приведены наиболее интересные факты о сексе, которые многие могли не знать.

1. Не редки случаи, когда во время интимной близости могут возникать различные курьёзные или неловкие моменты, но не стоит переживать по этому поводу. В результате различных исследований было выяснено, что это подобное происходит у многих людей, таким образов нелепые ситуации во время секса являются закономерным.

2. Продолжительность оргазма у женщин достигает двадцати секунд, а у мужчин он длится в три раза меньше — около 6 секунд.

3. Считается, что не только смех и хорошее настроение продлевают жизнь. Постоянная интимная жизнь и оргазм также способны повлиять на это.

4. Экстаз наступает гораздо быстрее при теплой температуре в помещении.

5. Около десяти минут занимают любовные прелюдия у людей, а сам половой акт длится около пяти минут. Таким образом получается, что на всё затрачивает около четверти часа.

осоветовали перед оральным сексом положить на язык немного соли, что способно избавить от тошноты. Теперь это является сексуальным фактом.

14. Средний размер полового органа у мужчин составляет всего от тринадцати до пятнадцати сантиметров.

15. Не всегда эротические фильмы вызывают эрекцию у мужчин, может быть и обратная реакция.

16. Более тринадцати литров спермы вырабатывает за свою жизнь среднестатистический мужчина.

17. Скорость движения сперматозоидов может достигать 45 километров в час.

18. Во время нахождения мальчиков-эмбрионов в утробе матери у них наблюдается эрекция. Получается, что ещё до рождения мужчины начинают думать о сексе.

19. В составе семенной жидкости мужчин есть специальное вещество, помогающее бороться с депрессивными настроениями.

20. Курящие мужчины менее заинтересованы сексом и занимаются им реже, чем не потребляющие никотин.

21. Около ста миллионов сперматозоидов появляются на свет при эякуляции мужчины.

22. Более семи тысяч раз мужчина получает оргазм за свою жизнь, при чём около трети от этой цифры оргазм без полового партнера.

23. Учёные доказали, что около 2-х литров ананасового сока способны повлиять на вкус семенной жидкости мужчин. Она приобретает сладковатый привкус.

24. Далеко не всегда половой акт завершается оргазмом, поэтому не стоит вкладывать сакральный смысл именно в завершение. Важно научиться получать удовлетворение от прелюдии и ласк, что тем самым поспособствует счастливому завершению процесса.

25. В некоторых традициях принято обрезать крайнюю плоть у мужчин, что способствует увеличению полового акта.

26. У мужчин сексуальная активность проявляется с приходом весны, а у женщин только к летнему периоду.

27. Комплексы значительно уменьшают удовлетворение обоих партнеров от сексуальной близости. Посторонние мысли также отвлекают внимание от процесса, делая его менее ритмичным и более обыденным.

28. Женщина теряет часть ощущений от секса, если до этого употребила противозачаточные препараты.

29. Более половины женщин в мире признается, что хотя бы однажды им пришлось имитировать оргазм. Ну вот зачем они это делают?!

30. Большинство женщин устраивает небольшое количество партнеров за всю жизнь. Средний показатель количества "самцов" у женщины около 4-х. Но в современном мире реалии стали меняться и институт брака и постоянных отношений постепенно уходит в прошлое, поэтому количество партнеров за всю жизнь увеличивается как у сильной половины человечества, так и у женщин.

31. Интересно, что влагалище женщины способно увеличиваться в размерах на 200 процентов при сильном возбуждении.

32. О ласки груди способны получить оргазм только один процент женщин, живущих на Земле.

33. Не только мужчины любят поговорить о сексе, но и слабая половина человечества тоже. Только вот женщины часто стесняются таких разговоров, поэтому предпочитают обсуждать это или с подругами, либо с совершенно посторонними мужчинами, которых они больше не увидят.

34. Мужская волосатая грудь крайне заводит женщин и почти у 90% женщин сразу появляется желание интимной близости, когда они видят волосатый торс мужчин.

35. Более 90 процентов женщин отмечают, что для них невероятно важно время, в течении которого происходит сексуальная близость. Очень плохо, когда это длится всего минут 10-15.

36. Почти две трети девушек и женщин выбирают шоколад, если им предлагают между сексом и сладостью.

37. Количество нервных окончаний на члене мужчины в два раза меньше, чем на клиторе женщины.

38. Если женщина не уверена в своей внешности, то скорее всего она выберет случайного мужчину. Такие данные говорят результаты соцопросов.

39. Презервативы способны защитить во время сексуальной близости от большинства венерических болезней. Процент защиты превышает 97 процентов.

40. Существует метод одевания презерватива, который называют «итальянским методом». Для данного метода используют рот.

41. Пингвины строят своих гнезда преимущественно из гальки. Если посторонний самец предложит самке пингвинов секс, то она может согласится в том случае, если будет сделан подарок из данного строительного материала.

42. Более ста двадцати раз за один час могут заниматься сексом крысы.

43. Львы не столь любвеобильны как крысы, но за сутки они могут заниматься сексуальными играми до пятидесяти раз.

44. Максимальный по длительности оргазм свиней длится около получаса.

45. У орлов есть способность спариваться прямо в воздухе и у них нет необходимости для этого спускаться вниз.

46. Греческие пары признаны крайне любвеобильными. Это означает, что примерно 138 раз в год каждая пара занимается любовью в этой стране. Это показатель эквивалентен занятиям сексом каждые 60 часов.

47. Японцы много времени уделяют работе, поэтому у них часто нет сил и желания для интимной близости. Средний показатель для пар составляет всего 45 раз в год для близости с партнером.

48. Ацтеки верили в наличие мощных афродизиаков в авокадо и часто употребляли его для улучшения желания, но среди девственник этот плод был запретным.

49. Назначение первых вибраторов было вовсе не удовлетворения женщин. Их использовали для лечения истерии, но через некоторое время поняли насколько эта вещь удобна и интересна женщинам, поэтому наладили массовый выпуск.

50. Был зафиксирован рекорд у женщины в 134 оргазма за один час, что составляет более 2-х оргазмов за одну минуту времени. Ничего себе рекорд!

51. Как-то Мэрилин Монро призналась, что она никогда не испытывала оргазм. Но знаменитость не единственная в этой проблеме. Более 10% от всех женщин утверждают о подобной проблеме в своей жизни.

52. Болевой порог у людей можно уменьшить не только употреблением различных препаратов, но и регулярным занятием любовью.

53. Часть женщин настолько сильно возбуждаются, что получают оргазм от прикосновения к частям тела, поцелуев и других видов петтинга. Наверно их партнер не особо рад таким событиям?!

54. Далеко не все знают, что не только мужчинам свойственна эякуляция, правда споры на этот счёт ещё продолжаются среди некоторых ученых.

55. Невозможность мужчины к возбуждению называют импотенцией. С этой проблемой не готовы мириться часть женщин в мире, поэтому разводы на этой почве становятся основной причиной для слабого поля во многих странах.

56. Удивительно, но не только стриптизерши и дамы легкого поведения готовы к сексуальным экспериментам. Финансисты, бухгалтеры и кассиры являются любителями экспериментов при интимной близости. В тихом омуте…?

57. Мужская семенная жидкость используется в некоторых продуктах для омоложения кожи и считается эффективным средством для устранения морщин.

58. Довольно странно, но среди девушек с однополой любовью чаще случается оргазм, чем у женщин с традиционной ориентацией.

59. Учёные говорят, что занятие любовью во время болезни ускоряет процесс восстановления нормальной жизни и помогает человеку быстрее поправиться.

60. Тревога и страх возникают в специальном отделе мозга человека, который блокируется во время занятия сексом. Наверно поэтому людям бывает часто стыдно после того, как процесс наслаждения закончился.

61. Около десятой части людей не только занимаются интимным процессом прямо на рабочем месте.

62. Главным желанием сильного пола в сексуальном плане является ***цензура***.

63. Сексологи отмечают, что больше всего желаний у женщины о сексуальной близости появляется во время "месячных".

64. Специальное исследование провели учёные о влиянии порнографии на количество изнасилований. Оказалось, что после появление подобной продукции в широком доступе количество преступлений на сексуальной почвы возросло на 85 процентов.

65. Довольно мало людей знает о фактической связи района пятки с появлением желания и влечения к интиму.

66. У некоторых женщин есть аллергия на семенную жидкость мужчин. Она способна вызывать зуд во влагалище и небольшое чувство жжения.

67. Смешанный вместе лавандовый и тыквенный запах служит отличным запахом для возбуждения большей части мужчин.

68. Не только сильный пол может получить во время сна оргазм, на подобное способны и женщины.

69. Во время полового акта женщины чаще фантазируют на различные темы, чем их партнеры.

70. Мужской половой орган может уменьшиться на несколько сантиметров, если его владелец решит отказаться от секса на продолжительное время.

71. Агалматофилия — это сексуальное влечение людей к статуям и манекенам

72. Более 140 калорий теряет каждый человек, если продолжительность полового акта около тридцати минут.

73. «Игра на флейте» — примерно такое имело значение слово в Древней Греции, обозначающее оральный секс

74. Около 140 ударов в минуту составляет пульс у людей, которые занимаются сексом.

75. Во время родов некоторые женщины испытывают оргазм.

76. Средняя температура хранения спермы в специализированных банках составляет около 196 градусов по Цельсию.

77. Заложенность носа при интимной близости может возникать у некоторого количества людей.

78. В 1998 году женщина установила рекорд по количеству удовлетворенных партнеров. За 10 часов ей удалось переспать с 620 мужчинами, процесс был групповым.

79. Джон До — актер фильма для взрослых, который поставил рекорд по количеству женщин, с которым он переспал за день. Их было 55.

80. Дочь императора Августа смогла переспать с 8000 тысяч мужчин, после чего её отправили в качестве ссылки на остров Пандатерия.

81. Около двух-трех метров составляет длина влагалища у самки синего кита.

82. Средний размер полового органа африканского слона около двух метров.

83. Порядка трёх секунд длится половой акт у москитов.

84. Клара Мидмор дожила до 108 лет будучи девственницей.

85. Поза «наездница» считается наиболее опасной в сексуальном плане.

86. Более четырёх тысяч экспонатов находится в музее эротического искусства, находящегося в Майами.

87. Самая большая задокументированная оргия происходила в Японии. Одновременно занимались сексом 250 мужчин и столько же женщин.

88. Около 7500 калорий можно потерять в год, если заниматься сексом хотя бы три раза в неделю.

89. Каждый день в мире происходит более ста миллионов половых актов.

90. В Америке есть закон, согласно которому людям запрещается заниматься сексом, если из-зо рта идет запах чеснока, лука или рыбы.

91. От шестидесяти до ста двадцати движений совершает среднестатистический мужчина во время секса.

92. Потовые железы мужчины выделяют во время возбуждения специальный фермент, который привлекает женщин.

93. Крис Николсон установил рекорд по количеству расстегнутых лифчиков. Ему удалось с помощью одной руки расстегнуть 20 штук всего за одну минуту.

94. Особо верующие люди занимаются сексом не ради удовольствия, а ради продолжения рода.

95. Точка G присутствует не только у женщин, но у мужчин, только у представителей сильного пола она находится под мочевым пузырем.

96. Женщина, у постоянного партнера которой большое достоинство, чаще пойдёт на измену, если испытывает дискомфорт и боль во время полового акта.

97. Учёные из США выяснили, что регулярный секс американцами воспринимается так, словно им выдали денежную премию в сто тысяч долларов.

98. Запах тела мужчины либо привлекает женщину, либо отталкивает. Это происходит на подсознательном уровне и на это практически никак не повлиять.

99. До 4-х лет венерические инфекции могут не проявлять себя в организме человека, но передаваться другим партнером они могут.

100. Есть версия, что губная помада была придумана для того, чтобы рот женщины во время секса напоминал их половой орган.