«Я больше не согласна на секс без оргазма»

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Пишу для того, чтобы предостеречь молодых девушек от ошибки, которую я совершала на протяжении 10 лет брака. И еще 5 лет до этого в своей сексуальной жизни.

У людей моего поколения не было никакого секс-образования, поэтому мы даже не знали, что может быть иначе. О чем я говорю? В постели я всегда подстраивалась под мужа. Он отказывал мне в оральных ласках, но всегда требовал их от меня. Наш самый долгий секс длился от силы 15 минут и за всю семейную жизнь я ни разу не получила от интима настоящего удовольствия. Честно сказать, я даже не думала, что могу его получить. Муж совершенно не заботился о моем оргазме, хотел лишь быстрее "отстреляться" и заснуть. Долгое время я думала, что это норма, пока не встретила другого мужчину.

Наш брак с мужем стремительно рушился, и в процессе развода я познакомилась с молодым человеком в ресторане. Он оказался на 10 лет моложе меня, но его совсем не смущала разница в возрасте. А вот меня — да. Я ему сразу сказала, что между нами ничего не может быть, но он оказался настойчив. Мне еще очень помог разговор с молодой подругой, она умна не по годам. Приятельница, можно сказать, дала мне добро на секс с ухажером. Так одним вечером мы оказались у него дома.

Ощущения, которые я испытала с ним, невозможно описать словами. Все было идеально: начиная от прелюдий и заканчивая кульминацией. Или мне так показалось после долгих лет бессмысленного секса с мужем. Мой новый партнер оказался очень нежен, ничего не стеснялся, но при этом постоянно спрашивал меня о моих ощущениях. Этой ночью я впервые испытала удовольствие от полового акта. Впервые за 45 лет своей жизни. Но ведь лучше поздно, чем никогда?

С этим юношей мы теперь встречаемся исключительно ради секса, и меня полностью устраивают эти отношения. Кто бы мог подумать, что я стану такой раскрепощенной к 45 годам. Больше я не согласна на секс без оргазма.