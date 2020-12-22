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Личный опыт: «Муж из ханжи превратился в страстного любовника» 

Рамблер 19 часов назад
«Муж из ханжи превратился в страстного любовника»
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
С самого юношества я была сексуально раскрепощенной девушкой. Первая среди своих подруг лишилась девственности, первая, как следствие, начала крутить романы. Мне всегда были интересны эксперименты в постели и секс в целом, в студенческие годы я одну за одной проглатывала книги на эту тему.
И кто бы мог подумать, что муж мой окажется совершенной противоположностью меня в интиме. Кто-то спросит: "Как ты не поняла этого в начале ваших отношений?". Очень просто, — мы поженились спустя четыре месяца после знакомства. У нас был очень бурный роман, но мы оба хотели семью, поэтому решили связать себя узами брака. Вот только к моменту свадьбы я еще не успела понять, какой муж в сексе.
Первый год отношений интим у нас был регулярный, но в какой-то момент я заметила несколько вещей, которые начали меня раздражать. Мы всегда занимались любовью под одеялом и с выключенным светом. Муж умеет доставить удовольствие, но делает это всегда одинаково. Мне стало скучно, и я взяла инициативу в свои руки. На его день рождения забронировала нам дорогой отель, в номере было множество мест для занятия сексом. Но супруга будто прибили к кровати, он не хотел идти со мной ни в душ, ни на кресло.
Тогда я перешла к другому фокусу, — предложила посмотреть ему вместе порнофильм, чтобы расслабиться, на что он отреагировал крайне негативно. У меня не осталось ни сил, ни желания и тогда я просто вывела его на откровенный разговор. Объяснила, что я устала от однообразия, что мы еще молодые и можем пробовать в сексе уйму разных вещей. Я ведь знала, что он в мое отсутствие смотрит то же самое порно, так почему бы не посмотреть его со мной?
Я думала, после этого разговора что-то резко изменится, но у нас вообще пропал секс. 2 месяца я держалась, а потом наконец спросила, что происходит. Оказалось, муж ради меня записался к сексологу, потому что понял, что у него в интимном плане множество "блоков". И сексолог ему действительно помог.
Постепенно из ханжи любимый превратился в страстного любовника, о котором я и мечтать не могла. Я в очередной раз убедилась, что самое главное в отношениях, — разговаривать, а не держать все в себе.
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