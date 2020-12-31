Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶

Устаревшие секс-приемы, которым не место в 2021-м 

Мира Маркина 6 часов назад
Устаревшие секс-приемы, которым не место в 2021-м
Фото: depositphotos.com
Десятилетиями вокруг интимной сферы жизни ходило множество стереотипов, которым верили миллионы женщин по всему миру. Сейчас тема секса не так табуированна, как еще 20 лет назад, однако многие продолжают верить вещам, которые не имеют ничего общего с реальностью, и следовать бессмысленным советам. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Заниматься любовью можно только в темноте

В 1894 году Рут Смизерс в своей книге Sex Tips For Husbands and Wives уверенно заявляла, что заниматься сексом можно лишь в кромешной темноте. Однако, следуя этому во всех смыслах устаревшему совету, вы лишаете себя массы удовольствия. Партнер не видит, какое наслаждение получаете вы в процессе, да и вы не можете лицезреть своего возлюбленного.

Мужчина должен доминировать

В книге What Men Don't Like About Women 1945 года Томас Хортон предупреждал девушек о том, что в постели главенствовать должен мужчина. Если происходит наоборот, это обижает его. В противовес Хортону следует заявить, что залог здоровой и насыщенной сексуальной жизни — разнообразие. А его едва ли можно достичь, если мужчина всегда руководит процессом.

Не читай книг о сексе

Такой совет своим читательницам дала Мэри Вуд-Аллен в книге What A Young Woman Ought To Know 1899 года. Как ни странно, многие до сих пор ему следуют, пренебрегая сексуальным образованием. Однако теоретическая информация из проверенных источниках крайне важна в познании себя и своей сексуальности. Как минимум потому, что это способствует повышению качества интимной жизни.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Женский форум 2
Любовь , Интимная жизнь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение