Устаревшие советы об интиме, про которые пора забыть

Десятилетиями вокруг интимной сферы жизни ходило множество стереотипов, которым верили миллионы женщин по всему миру. Сейчас тема секса не так табуированна, как еще 20 лет назад, однако многие продолжают верить вещам, которые не имеют ничего общего с реальностью, и следовать бессмысленным советам. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Заниматься любовью можно только в темноте

В 1894 году Рут Смизерс в своей книге Sex Tips For Husbands and Wives уверенно заявляла, что заниматься сексом можно лишь в кромешной темноте. Однако, следуя этому во всех смыслах устаревшему совету, вы лишаете себя массы удовольствия. Партнер не видит, какое наслаждение получаете вы в процессе, да и вы не можете лицезреть своего возлюбленного.

Мужчина должен доминировать

В книге What Men Don't Like About Women 1945 года Томас Хортон предупреждал девушек о том, что в постели главенствовать должен мужчина. Если происходит наоборот, это обижает его. В противовес Хортону следует заявить, что залог здоровой и насыщенной сексуальной жизни — разнообразие. А его едва ли можно достичь, если мужчина всегда руководит процессом.

Не читай книг о сексе

Такой совет своим читательницам дала Мэри Вуд-Аллен в книге What A Young Woman Ought To Know 1899 года. Как ни странно, многие до сих пор ему следуют, пренебрегая сексуальным образованием. Однако теоретическая информация из проверенных источниках крайне важна в познании себя и своей сексуальности. Как минимум потому, что это способствует повышению качества интимной жизни.