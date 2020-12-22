К чему может привести случайный секс на вечеринке 

В какие мифы мы до сих пор верим.

Сегодня ситуация, когда первый день знакомства нередко заканчивается сексом , стала почти обыденной. Доступность секса «закрыла» многим глаза на опасности, которые может принести такая связь. Да, в каком-то смысле это приключение, но последствия могут быть далеко не радостными, о чем нас предупреждают специалисты. Сегодня мы собрали основные мифы, в которые верят многие женщины, соглашающиеся на внезапную связь.

Миф #1. «Если он болен, это будет заметно»

Половые инфекции лишь в редких и запущенных случаях проявляются внешне, в остальных случаях вы никогда не догадаетесь о «букете», которым вас может одарить случайный партнер. Но редкий мужчина отправляется на вечеринку со справкой и демонстрирует ее понравившейся девушке. Даже самые круто выглядящие мужчины, которые внешне далеки от асоциальных личностей, могут быть переносчиками опасной болезни. Не стоит полагаться на честное слово мужчины, который весь вечер шепчет вам приятные слова, подталкивая к свободной комнате — не дайте себя обмануть.

Миф #2. «Разве не мужчина должен беспокоиться о безопасности?»

Почти каждая женщина уверена, что любой мужчина, предлагающий секс, обязательно берет с собой презерватив. Но вот ведь какой дело: мужчина, в свою очередь, уверен, что женщина пьет «волшебные таблетки». В итоге оба оказываются неподготовленными к уединению, но и отказываться от связи редко кто согласится. Как результат такого незащищенного контакта — талончик к венерологу. Если мужчина отказывается заехать в аптеку за средствами контрацепции и отчаянно настаивает на близости, откажитесь от такого «приключения», ведь ваше здоровье важнее мимолетного удовольствия.

Миф #3. «Сразу будет понятно, если я заражусь»

Опять не можем согласиться. Даже если один раз у вас получилось избежать заражения или не забеременеть, никто не даст гарантии, что очередной случайный секс не даст «осечку». Иногда секс с постоянным партнером приедается, заставляя вторую половинку искать развлечения на стороне в полной уверенности, что эти похождения останутся незамеченными. В итоге заражается как «искатель приключений», так и его постоянный партнер, причем оба могут об этом даже не догадываться. Не нужно подвергать такой опасности себя и своего близкого человека, а потому даже если вы не состоите в паре, случайный секс всегда должен быть безопасным.