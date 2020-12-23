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Жених неожиданно разбогател в день свадьбы 

Lenta.ru 21 час назад
Жених неожиданно разбогател в день свадьбы
Фото: Betfred
Житель английского города Уиднс, графство Чешир, в день своей свадьбы выиграл крупную денежную сумму благодаря ставке на тотализаторе, о которой он забыл. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
57-летний складской рабочий на пенсии Ричард Парселл (Richard Purcell) был в шоке когда узнал, что выиграл 10 тысяч фунтов (миллион рублей) в день своей свадьбы в воскресенье, 19 декабря. Англичанин неожиданно разбогател благодаря ставке на спортивном тотализаторе в 25 фунтов (2,5 тысячи рублей), о которой он забыл.
Он не знал о выигрыше до тех пор, пока не проверил обновления на телефоне после свадебной церемонии. «Я был так занят свадьбой, что не проверял результаты до тех пор, пока не увидел выигрыш на моем счету. Я и раньше делал ставки на тотализаторе, но выигрывал только по мелочи», — сказал он.
Мужчина рассказал, что они с женой найдут деньгам достойное применение. На медовый месяц они забронировали гостиницу в городе Честер.

«Несмотря на трудности, с которыми столкнулись все жители страны, мы проведем особенное Рождество», — сказала жена Парселла, сотрудница школьной столовой Виктория.

У Парселла двое взрослых детей, а у его жены — 11-летний сын.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Такома, штат Вашингтон, выиграла в лотерею на 30-ю годовщину свадьбы. Победительница решила потратить денежный приз на празднование юбилея.
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