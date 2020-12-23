Самые смешные поводы для развода 

Каждый год женятся миллионы людей, и каждый год часть из них разводятся. Очень сложно с первого раза найти того самого человека.

ИА DEITA.RU зафиксировало самые смешные причины развода. Это не просто не сходство характера, не алкоголизм и не измена, здесь причины действительно уникальны.

Так, например, в Японии неприличная поза сна может стать серьезным поводом для развода.

Американская пара развелась по причине того, что муж на всех страницах ее детективах писал имя убийцы, после чего жене уже было неинтересно читать книги. К такому жена была не готова и подала на развод. Судья, недолго думая, дал паре развод и обвинил мужа в утонченно-жестоком отношении.

В Англии суд дал одному парню развод потому, что жена решила постирать его футболку с автографами известных футболистов. Данный поступок расценили как акт вандализма.

Интересный случай был зафиксирован в 2008, когда жена рассталась со своим мужем после того, как его увеличенный, протезированый половой орган сломался во время секса.

Еще одна пара развелась из-за того, что мужу было очень мало внимания и все внимание супруги было направлено на ее питомца, который участвовал во всяческих соревнованиях и побеждал, но муж начал подкармливать собаку различными сладостями, и вскоре питомец-чемпион превратился в ленивого и толстого пса.

В Итальянской паре было все прекрасно, ведь муж супруги очень любил свою свекровь и даже взял ее с собой в медовый месяц. После того, как они приехали обратно, новобрачные развелись.

Как говорится, учитесь на чужих ошибках и живите долго и счастливо:)

Источник: https://deita.ru/article/487810 © DEITA.RU