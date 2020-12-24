Мешают ли религиозные и культурные различия браку

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) впервые провели сравнительное исследование ценностного единства межэтнических и межконфессиональных семейных пар. Исследователи установили, что религиозные различия между супругами обычно становятся более тяжелым препятствием в совместной жизни, чем этнические, но межкультурный диалог помогает их преодолеть. Результаты исследования опубликованы в журнале Behavioral Sciences.

По мнению ученых МГППУ, принадлежность супругов к разным религиям и этническим группам, как правило, мешает им согласовывать жизненные и семейные ценности и цели, провоцирует многочисленные конфликты. При этом межкультурные семьи сегодня широко распространены, а специальные исследования отношений супругов в таких парах дают противоречивые результаты.

В своем исследовании ученые попробовали найти способы преодоления таких противоречий. Они использовали стандартные методы эмпирических исследований и статистического анализа, при этом впервые сравнили влияние факторов религии и этнической принадлежности на жизненные и семейные ценности супругов.

"Если говорить об общей иерархии ценностей людей, состоящих в межкультурных браках, то мы обнаружили, что для них особенно важны способность полагаться на себя и контролировать свое окружение. Чем больше в паре межкультурные различия, тем больше супруги привержены ценностям своей культуры и ориентированы на соблюдение предписываемых ей норм. В семейной сфере для межкультурных пар более важны традиционные семейные ценности, такие как совместный быт, родительство", — рассказала доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ Елена Чеботарева.

Чтобы выявить роль религиозных различий в межкультурных браках, ученые рассматривали пары, в которых русские женщины замужем за восточными мужчинами, но в одной группе — за мусульманами-арабами, во второй — за христианами-кавказцами. В качестве контрольной группы выступили монокультурные русские пары.

По словам исследователей, они предсказуемо обнаружили, что в обоих типах межкультурных браков согласованность жизненных ценностей супругов значительно ниже, чем в монокультурных парах. При этом общая религия способствует большему ценностному единству пар и более традиционному распределению ролей между мужчиной и женщиной, по сравнению с парами, где у супругов разные религии.

"Жизненные ценности мужчин и женщин в межкультурных парах с общей религией различаются, но хорошо дополняют друг друга, позволяя им вместе быть хорошей командой. Об этом свидетельствует и более высокая удовлетворенность браком в таких парах, по сравнению с парами с разной религией. В целом, принадлежность к разным культурам как в межэтнических, так и в межконфессиональных семьях способствует более активному процессу согласования жизненных и семейных ценностей супругов, выработке новой общей культуры, более осознанному построению отношений", — отметила Чеботарева.

Результаты исследования позволяют лучше понимать, как происходит согласование ценностей в разных типах межкультурных пар, и как это сказывается на их удовлетворенности браком, считают ученые. Они предполагают, что практические психологи и социальные работники смогут с учетом этих данных разрабатывать более точные стратегии разрешения конфликтов и налаживания взаимопонимания между супругами в межкультурных парах, успешнее оказывать психологическую и социальную помощь мигрантам.

Сотрудники МГППУ планируют продолжать исследовать проблемы межкультурных браков. Они выполнят сравнительный анализ супружеских отношений в парах с разными ситуациями проживания (в стране мужа / в стране жены / в третьей стране), проведут количественные и качественные исследования, включая интервью с супругами из межкультурных пар. Это позволит лучше понять механизмы развития их отношений и роль культуры в этом процессе.