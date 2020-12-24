8 стадий любви, через которые проходят все пары

По словам психологов, все пары проходят через взлеты и падения, разочарования, обиды и конфликты, однако это не повод ставить точку в отношениях. Если вовремя осознать, что вы вместе с избранником проходите определенную стадию, которая неизбежна, то можно наладить общение и спасти ваш союз. Подробности — в материале Passion.ru.

Влюбленность (или симпатия)

Вы чувствуете взаимное влечение и вместе с тем боитесь сделать что-то такое, что отпугнет (или разочарует) объект вашей симпатии и вы останетесь в одиночестве со своими чувствами и желаниями. По словам психолога, на данном этапе происходит пока еще не осознанный выбор, а скорее ощущение определенных инстинктов, которые помогают в итоге найти кого-то, кто подойдет вам по всем параметрам.

Всепоглощающая страсть

Это самая начальная стадия (после симпатии и влюбленности, конечно) отношений, когда вы буквально растворяетесь друг в друге, хотите проводить вместе как можно больше времени, не обращая внимания на окружающих. Вы не видите недостатки партнера, замечая лишь его достоинства и находя его чертовски привлекательным.

Становление вашей пары

Вы изучаете привычки друг друга, раскрываете друг друга и постепенно начинаете ощущать себя парой, единым целым. Вместо «я» появляется «мы», и все свои действия и решения вы принимаете из того, что будет лучше для вас как для пары, а не для каждого по отдельности. Буря эмоций улеглась, вам комфортно вдвоем настолько, что не хочется никого другого пускать в ваш уютный мир. Вы развиваетесь вместе, принимаете решение съехаться, официально оформить отношения, родить ребенка и даже организовать какой-нибудь совместный проект. Вы начинаете осознавать ценность вашего союза, основанного на взаимоуважении и общих ценностях.

Разочарование и первые конфликты

По словам психологов, на этот период приходится больше всего разводов, ведь первая эйфория прошла, розовые очки спали и вы увидели человека таким, какой он есть на самом деле (а не таким, каким вы его себе придумали и затем влюбились в свой же придуманный образ). Вам кажется, что между вами давно уже все решено и совместное будущее вам не светит. Вы недоумеваете, где тот остроумный мужчина, в котором вы души не чаяли, и что делает сейчас рядом с вами этот неудачник (да-да, именно так на данном этапе вы видите своего партнера). Вас начинает буквально раздражать в нем все: от каких-то безобидных привычек до высказываний относительно погоды. У вас начинаются первые серьезные конфликты, и вы готовы все разом прекратить, лишь бы не находиться рядом и не пускаться до взаимных упреков и обвинений. Эксперты успокаивают, что подобное поведение вполне предсказуемо и говорит о том, что вы прошли стадию влюбленности и готовы двигаться дальше, если, конечно, не психанете и не уйдете, громко хлопнув дверью.

Работа над ошибками и формирование мнения

Когда приходит осознание того, что ожидание и реальность далеки друг от друга, как небо и земля, вы можете принять это и попытаться построить идеальный мир с человеком, которого когда-то полюбили или, поняв, что ваши разногласия непреодолимы, перестать мучать друг друга и разойтись в разные стороны. Большинство пар все же выбирают сохранить отношения на данном этапе и проводят работу над ошибками, чтобы исключить возможность конфликтов и недопонимания в будущем.

Сомнения и попытка подстроиться под партнера

Ваши отношения длятся уже несколько лет и нет-нет да и появляется в вашей голове сомнение, а того ли человека вы выбрали и действительно ли вас ждет с ним светлое будущее. Вы невольно начинаете сравнивать своего избранника с другими мужчинами и зачастую это сравнение бывает не в его пользу. Если на данном этапе вы не совершите опрометчивый шаг, бросившись на поиск своего идеала, а решите, что человек, который находится рядом вами действительно вам дорог, то начинается новая, не менее сложная стадия — принятия друг друга, жертвование чем-то ради отношений и попытки идти на уступки ради обретения счастливого совместного будущего.

Стремление к разнообразию (в том числе и в сексе)

На этом этапе вы стремитесь не наскучить друг другу, постоянно придумываете нечто новое (в том числе и в постели), чтобы разнообразить вашу совместную жизнь и показать, что вы еще можете удивлять партнера. Если вдруг один из вас будет стараться и вкладываться в эти отношения, а другой проигнорирует эти старания, то на данной стадии можно столкнуться с интрижками на стороне и изменами. Чтобы этого не произошло, постарайтесь помочь своему избраннику, поддержите его инициативу и тогда ваши отношения станут более глубокими и доверительными.

Полное доверие и гармония

Конфликты остались далеко позади, вы уже не пытаетесь выяснить, кто главный в вашей паре и спокойно принимаете друг друга такими, какие вы есть (без прикрас и попыток изменить партнера под себя). Любовь трансформировалась в полное доверие и принятие, вы стали лучшими друзьями и готовы идти вместе до конца. Будущее вас уже не пугает и на мнение окружающих вам тоже давно уже все равно. Вы обрели счастье и гармонию, как мечтали когда-то в самом начале ваших отношений.